Najlepší sú Noisecut a Kladivo

V Slovenskom rozhlase rozdávali hudobné ceny, ktoré sú protiváhou Aurela a Slávika.

6. feb 2009 o 20:30 Oliver Rehák

BRATISLAVA. Bliiizko a Rozhľadňa. To sú názvy najlepších albumov roka 2008. Ten prvý nahrala elektropopová skupina Noisecut, druhý pesničkár Ján Boleslav Kladivo so svojím klavírom. O ich víťazstve rozhodli poslucháči Rádia_FM a hudobní novinári.

video //www.sme.sk/vp/7825/

Noisecut bol jediným interpretom, ktorého do finále súťaže zorganizovanej Rádiom_FM posunuli poslucháči aj kritici. Zriedkavý úkaz, špeciálne pri skupine, ktorá funguje iba šiesty rok. Za ten čas však stihla nahrať už tri albumy.

Ten najnovší s názvom Bliiizko považujú za najvydarenejší a tešia sa, že ho ocenili: „S odstupom času sa mi ten album zdá ešte lepší než keď sme ho nahrávali. Nejaký čas po dokončení som ho nemohla počúvať, ale teraz som z neho bola opäť milo prekvapená," povedala pre SME speváčka Bety Majerníková alias Sepja.

Keďže Slovensko je malé a zhodou okolností speváčka cenu Radio_Head sama vyrábala, prišlo k vtipnej situácii - sošku si víťaz odniesol na rovnaké miesto, kde bola predtým.

Konflikt záujmov? Nie tak celkom: „Keď mi to šéf Rádia_FM Dušan Vančo vlani ponúkol, nenapadlo mi, že by sa mohla prihodiť takáto situácia. Ja som profesionálna výtvarníčka, cene som dala iba formu, nie obsah. Pokojne sa mohlo stať, že by za najlepší album ľudia vybrali Foolka, čo je projekt Dušana Vanča."

Súťaž, ktorá je alternatívou voči Aurelom a Slávikom, si Noisecut pochvaľujú, aj keď tvrdia, že keby robili hudbu iba pre ceny, už by ju dávno nerobili. Podľa nich je fajn, že sa upozorní na hudbu, ktorá sa v iných médiách nehráva. S tým súhlasí aj ďalší víťaz, Ján Boleslav Kladivo. Album jeho klavírnych pesničiek Rozhľadňa sa najviac páčil hudobným novinárom (Rádio_FM, denník SME a časopis .týždeň ako partnerské médiá).

„Život mi to nezmení, ale som rád, že táto cena pomáha zviditeľniť tvorivú skupinu ľudí, ktorá býva mediálne zanedbávaná," povedal nám. „A to môže pomôcť pri zháňaní peňazí na vydanie ďalších nahrávok, človek si napríklad bude môcť dovoliť zavolať do štúdia rôznych hostí."

Zaujímavosťou je, že obe najúspešnejšie nahrávky vyšli vo vydavateľstve Slnko records a aj ďalších finalistov vydali nezávislé značky.

Výnimky sú iba dve - Vec, ktorého Funkčný veterán vyšiel v EMI, a Desmod so svojou „bestofkou". Tú do súťaže dostali čitatelia SME, ktorí hlasovali v pridruženej ankete o Najhorší album roka.

Radio_Head Awards sa konali po druhý raz. Vlani však išlo o nultý ročník, bez galavečera a s hlasovaním iba na internete. Teraz poslucháči rádia hlasovali cez esemesky v dvoch kolách a na výber už mali všetky albumy, ktoré vyšli v roku 2008 bez žánrového obmedzenia a ktoré vydavatelia oficiálne zaregistrovali.