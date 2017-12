Festival Berlinale je v plnom prúde

Filmy o osudovej láske, lietajúcom bábätku a mužoch zákona premietali na festivale v Berlíne.

9. feb 2009 o 0:00 Miloš Ščepka

BERLÍN. Najväčší záujem, najdlhší potlesk i najviac fanúšikov v uliciach - to je nemecko-americká dráma The Reader, uvádzaná na berlínskom filmovom festivale v hlavnej prehliadke, ale mimo súťaž. Anglický režisér Stephen Daldry (Billy Elliot, Hodiny), nemecký spisovateľ Bernhard Schlink, herci Kate Winslet, Ralph Fiennes - a príbeh. O čom rozpráva?

Náhodný sex pätnásťročného gymnazistu a zrelej ženy prerastie do osudovej lásky. Hoci ona sa jedného dňa náhle vyparí, on - po rokoch, ako študent práva - pri procese s esesáčkami z koncentračného tábora zistí, že jeho milovaná je masová vrahyňa. Otázky jej viny sa začínajú naliehavo vynárať.

Zložitý, mohovrstevnatý príbeh na stretnutí s novinármi režisér a autor predlohy odmietli označovať ako drámu vojnovú či o holokauste. Je drámou povojnového (a azda i súčasného) Nemecka.

Sex z lásky - k herectvu



Kate Winslet musela toľko ráz odpovedať na otázky o odvážnych erotických scénach, až to nevydržala a sformulovala raz a navždy: „Nie je to tak, že by som hrala preto, lebo sa vášnivo rada ukazujem nahá v erotických scénach. Ukazujem sa nahá v erotických scénach, lebo to patrí k mojej práci herečky a tú mám vášnivo rada!"

Kate sa ušla ďalšia rola, v ktorej hrá jednu a tú istú postavu v rozpätí desaťročí. Jej partnera stvárnili hneď dvaja herci - David Kross a Ralph Fiennes. „Bolo to zaujímavé. Chvíľami som mal pocit, že sa naozaj pozerám sám na seba, mladšieho o dvadsať rokov," zhrnul to Fiennes.

Rozpaky z Ozona

Mierne rozpaky vyvolala súťažná novinka francúzskeho provokatéra Françoisa Ozona Ricky. Dlho sa tvári ako tuctová sociálna dráma. Katie (Alexandra Lamy) je slobodná matka malej Lisy (Mélusine Mayance). Z romániku so španielskym kolegom Pacom (Sergi Lopez) sa im narodí syn Ricky. Mimoriadny tým, že mu rastú krídelká.

Bábätko lieta. Fantastické je tu v priamom protiklade s hyperrealistickým. Ešte i triky sú lacné, zámerne nedokonalé, akoby celý film mali ironizovať a zhadzovať. A bola by to fajn ľahká bizarná zábava na hraniciach šialenosti, keby... keby nebolo úvodu, v ktorom opustená chudobná slobodná matka dáva novorodenca na adopciu.

Francúzska kriminálka

Kriminálna dráma In the Electric Mist francúzskeho režiséra Bertranda Taverniera s Tommym Lee Jonesom v hlavnej role sa odohráva na juhu Spojených štátov, v Louisiane. Starnúci detektív Dave Robicheaux udržiava poriadok neortodoxnými prostriedkami. Psychologický triler mieša dokumentarizmus s fantáziou v akejsi obdobe magického realizmu.

Depardieu je nudný Maigret

Policajta stvárnil aj Gérard Depardieu v hlavnej role drámy režiséra Clauda Chabrola Bellami . Ide o záležitosť výsostne konverzačnú. Komisár Paul Bellamy nezaháľa ani cez prázdniny. Film rieši najmä jeho vzťah s manželkou a nezodpovedným nevlastným bratom.

Ide o poklonu nielen pesničkárovi a poetovi Georgesovi Brassensovi, ale aj detektívkarovi Georgesovi Simenonovi a jeho nesmrteľnému komisárovi Maigretovi. Ak prijmeme, že festivalové filmy možno hodnotiť i nohami, Bellami zatiaľ patrí z hlavného programu k tým najmenej úspešným - počas predstavenia odchádzali z kinosály desiatky znudených novinárov.