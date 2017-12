Filmové premiéry týždňa

Tom Criuse ako "nacista", tínedžerská komédia, Ružový panter a dánsky film roka.

9. feb 2009 o 0:00 Miloš Ščepka

Panter sa vracia

Ružový panter 2

(Pink Panther 2)

USA 2009, 92 minút

Námet: Blake Edwards. Scenár: Michael H. Weber, Steve Martin, Scott Neustadter, Michael H. Weber, Maurice Richlin. Réžia: Harald Zwart. Strih: Julia Wong. Hudba: Christophe Beck. Hrajú: Steve Martin, Jean Reno

a ďalší.



Američania dovážajú z celého sveta všetko, čo je dobré a doma to potom prerábajú na svoj vkus. Netýka sa to len jedál a nápojov, ale i filmových diel. Sériu komédií režiséra Blaka Edwardsa a geniálneho herca Petra Sellersa nie je síce možné napodobniť, ale na jej sláve sa dá ešte stále čo-to zarobiť. A hoci poameričtený Ružový panter z roku 2006 nenadchol kritikov ani publikum, ba dokonca ho nominovali na dve posmešné Zlaté maliny, prichádza pokračovanie v réžii ambiciózneho Holanďana Haralda Zwarta a s celou plejádou populárnych filmových hviezd – amerických, francúzskych, britských aj indických.

FOTO – ITAFILM



Atentát na vodcu tretej ríše

Valkýra

(Valkyrie)

USA - Nemecko 2008, 120 minút

Scenár: Christopher McQuarrie, Nathan Alexander. Réžia: Bryan Singer. Kamera: Newton Thomas Sigel. Strih a hudba: John Ottman. Hrajú: Tom Cruise, Bill Nighy, Kenneth Branagh, Terence Stamp, Eddie Izzard, Thomas Kretschmann, Carice van Houten, Tom Wilkinson, Stephen Fry, Daniel Brühl a ďalší.



Počiatočné nemecké obavy a odmietanie sa po premiére historickej vojnovej drámy Valkýra režiséra Bryana Singera (X-Men, Superman sa vracia) s rozpočtom 75 miliónov dolárov postupne premenili na nadšenie. Téma je totiž horúca: spoluproducent snímky Tom Cruise stvárnil plukovníka Clausa von Stauffenberg, ktorý stál na čele sprisahania proti Adolfovi Hitlerovi. Príbeh nakrútený podľa skutočných udalostí opisuje priebeh jedného z mnohých neúspešných atentátov na vodcu ríše.

Snímku nakrúcali na autentických miestach, hovorí o skutočných osobách. Výsledkom je preto remeselne dobre urobený, historicky verný thriller. Ak sa vám bude páčiť zladenie hudby so strihom, vedzte, že jedno i druhé má na svedomí ten istý John Ottman.

FOTO – BONTON FILM



Favorit z Dánska

Po svadbe

(Efter brylluppet)

Dánsko – Veľká Británia - Švédsko 2006, 120 minút

Námet: Susanne Bier, Anders Thomas Jensen. Scenár: Anders Thomas Jensen. Réžia: Susanne Bier. Kamera: Morten Soborg. Strih: Pernille Bech Christensen, Morten Hojbjerg. Hudba: Johan Söderqvist. Hrajú: Mads Mikkelsen, Rolf Lassgard, Sidse Babett Knudsen, Neel Ronholt, Julie Ogaard, Stine Fischer Christensen, Christian Tafdrup a ďalší.



Humanitárny pracovník Jacob Pedersen sa vracia domov do Dánska, aby získal podporu pre svoj indický sirotinec. Nečakané stretnutie s dávnou láskou na sobáši dcéry milionára Jorgena vedie k poznaniu, že minulosti ujsť nemožno. Jeden z najzaujímavejších a najviac oceňovaných dánskych filmov roku 2006, nominovaný i na Oscara, je dielom úspešnej režisérky Susanne Bierovej. Jej nasledujúce dielo Spálené spomienky s Halle Berryovou, Beniciom Del Toro a Davidom Duchovnym je u nás dostupné na DVD.

FOTO – ASFK



Zasmejme sa spolu s tínedžermi

Sex Drive

USA 2008, 109 minút

Námet: Andy Behrens. Scenár: Sean Anders, John Morris. Réžia: Sean Anders. Kamera: Tim Orr. Strih: George Folsey Jr. Hudba: Stephen Trask. Hrajú: Josh Zuckerman, Amanda Crew, Clark Duke, James Marsden, Seth Green, Alice Greczyn, Katrina Bowden a ďalší.



On ľúbi ju, ale bojí sa jej to povedať, tak cestuje cez pol krajiny za známou z internetu, ona si myslí, že ľúbi jeho priateľa – a všetci traja sa spolu vydávajú na dobrodružnú púť plnú komických nedorozumení. Vďačný žáner nenáročných dorasteneckých komédií, v ktorých sa všetko točí okolo panenstva, panictva, sexu a hormónov, bude prosperovať, kým budú prichádzať nové generácie divákov. Začínajúci filmári Sean Anders a John Morris nakrútili s rozpočtom 19 miliónov dolárov svoje Prci, prci, prcičky nového milénia podľa knihy Andyho Behrensa All the Way.

FOTO – SPI INTERNATIONAL