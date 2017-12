Na Topfest prídu Limp Bizkit

9. feb 2009 o 11:59 SITA

BRATISLAVA. Headlinerom 6. ročníka hudobného festivalu Topfest v Novom Meste nad Váhom, ktorý sa uskutoční 26. a 27. júna, bude americká rocková skupina Limp Bizkit. Už na jeseň minulého roka sa začali na internete šíriť správy, že kapela združená okolo frontmana Freda Dursta chystá na rok 2009 po niekoľkoročnej prestávke comeback, no členovia kapely ani ich manažment o žiadnych konkrétnych termínoch nehovorili.

Skupina Limp Bizkit, ktorá celosvetovo predala viac ako 50 miliónov nahrávok, by mala na júnovom Topfeste vystúpiť na vôbec prvom koncerte na slovenskom území v pôvodnej zostave.

Zatiaľ posledným štúdiovým albumom kapely z Floridy je CD The Unquestionable Truth (Part 1) (2005). Po ňom nasledovali už len kompilácie Greatest Hitz (2005) a Collected (2008). Ich najúspešnejšími nahrávkami sú druhá štúdiovka Significant Other (1999) a jej nasledovník Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000). Limp Bizkit majú na svojom konte viac ako desiatku vlastných hitov, napríklad Nookie, Take a Look Around, Rollin' (Air Raid Vehicle) či Boiler, ale i niekoľko coververzií - Faith od Georga Michaela, Behind Blue Eyes od The Who alebo Bittersweet Home, ktorá je mixom hitu Bittersweet Symphony britskej kapely The Verve a skladby Home Sweet Home od Mötley Crüe.

Predpredaj lístkov na Topfest prebieha napríklad prostredníctvom siete Ticketportal a u Dr. Horáka. V súčasnosti stojí permanentka na dva dni 26,56 €, no jej cena sa po vypredaní limitovaného počtu lístkov, respektíve po 30. marci bude zvyšovať.