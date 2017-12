Zoznamka s ručením obmedzeným

O mužoch a ženách hra Zoznamka veľa nepovie, ale dá sa na nej zabaviť.

10. feb 2009 o 0:00 Zuzana Uličianska

Od klientok zoznamovacích kancelárií sa v prvom rade žiada, aby si natočili lákavú videovizitku, postavili sa pred kameru a hrdo povedali o sebe niečo pekné. Aby to na potenciálnych partnerov zabralo, medzi koníčkami musia byť prirodzene domáce práce a varenie, zvlášť vtedy, ak je láska k jedlu na nás aj vidieť.

Podnikanie v zoznamovacom biznise je lákavé, najlepšie sa zarába na márnych nádejach. Ale čo spraviť, ak mužov nie je dosť pre každú ani len na prvé rande?

Priznaný žáner

Písaniu bulvárnych komédií sa na Slovensku nevenuje veľa autorov, respektíve, málokto z nich otvorene prizná žáner, aj keby obsah ich písania nebol nijako hlbokomyseľný. Pre Adrianu Krúpovú je Zoznamka už jej druhou hrou inscenovanou v Štátnom divadle, komédiu Posledná amazonka hrali na tejto scéne pred viac ako desiatimi rokmi.

Ako sa dalo očakávať už podľa názvu, Zoznamka čerpá svoj humor z načrtnutia kontrastných typov žien. Vďačné charaktery našila Krúpová asi priamo na svoje kolegyne z divadla i svojho manžela, pragmatickú pestovateľku zeleniny Čili si nechala aj pre seba.

Nie do popukania, ani do plaču

Do bodu, kým si ženské typy zaradíme do svojich škatuliek, sa aj celkom dobre bavíme. Beáta Drotárová nemala veľký problém s ambicióznou Nelou. Trochu banálne je, že imidž cieľavedomej ženy musí v každom súčasnom filme či hre nevyhnutne dotvárať nejaký orbitrek. Učiteľku Veve, ktorá sa začala osmeľovať, príjemne zahrala Henrieta Kecerová.

Dana Košická dodala numerologičke Klaudii vtipný nadhľad osudovej nevyhnutnosti. Ivan Krúpa mal ako jediný reprezentant mužského pokolenia čo robiť, popri ženách túžiacich po láske len mladol a mladol, až kým sa oblúkom nevrátil do milo parodovanej nesvojprávnej polohy. U Krúpovej poteší niekoľko vtipných postrehov, samotnej zápletke však chýba dostatok zvratov, hra stráca chvíľami tempo, ideálna nie je ani jej štruktúra.

Pomôcť mohol režisér, ak by viac rozohral situácie. Štefan Korenči sa však väčšej situačnej komike azda aj cielene bránil. Ponoriť niekoľko scén do tmy je však riskantné, hoci sa aj majú odohrávať v tmavom lese. Výsledok teda nie je do popukania, ale zas ani nie do plaču. Úroveň držia elegantné kostýmy Jany Hurtigovej a neprekážajúca scéna Jaroslava Valeka.

O mužoch a ženách síce táto hra určite všetko nepovie, ale na niečom sa predsa len dá zabaviť.