Vred alebo zárodok umenia?

David Černý má prsty aj v divadle. Sláva happeningu.

10. feb 2009 o 0:00 Eva Andrejčáková

Plastika na odkvapovej rúre pražského Divadla Na zábradlí vyzerá ako ľudské embryo a v noci svieti na červeno-ružovo. Je to darček od Davida Černého. Vytvoril, venoval aj nainštaloval ho pri príležitosti 50. narodenín tohto súboru vlani v decembri. Abstraktné dielo výtvarníka, ktorý už párkrát spoľahlivo vyprovokoval široké publikum, nemalo vtedy, počas osláv, nijaký veľký ohlas.

Medzičasom sa však v súvislosti s jeho výtvarnou inštaláciou v Bruseli zdvihla priam ničivá vlna mediálneho záujmu. Divadlo Na zábradlí si povedalo, že príležitosť si nenechá ujsť a pripravilo mystifikovaný happening. Príspevok z neho odvysielala v sobotu ČT24. Súbor sa v ňom vyfarbuje na skupinu tých, ktorí Černého embryo, tlačiace sa cez odkvapovú rúru, považujú za vred, a na tých, pre ktorých je umeleckým zárodkom, bijúcim pre divadlo. Do hry prispel i Černý ospravedlňujúcim listom. Po odvysielaní príspevku ľudia písali do divadla e­maily, telefonovali, pristavovali sa, aby si plastiku obzreli.

Divadlo Na zábradlí vyjadrilo takto sympatie Entrope a zároveň poodhalilo mechanizmus mystifikácie. Prečo to všetko? Pre reakcie. Že sú povrchné? No a čo. Bez nich by neexistovala ani seriózna spätná väzba.