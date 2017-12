Ako znejú tohtoročné Grammy?

Vypočujte si, čo hrajú víťazi tohto ročníka prestížnych hudobných cien.

10. feb 2009 o 13:20 Peter Bálik

U2 prvýkrát naživo zaspievali novinku Get On Your Boots.(Zdroj: TASR/AP)

Hudobný šoubiznis je v kríze. Aj v minulom roku padli predaje, vôbec po prvý raz v histórii popmusic sa stalo, že ani jeden z titulov neprekročil dvojmiliónovú hranicu. Ale šou musí ísť ďalej, ako spievajú vo svojej pamätnej piesni Freddie Mercury a Queen.

BRATISLAVA. Päťdesiaty prvý ročník hudobných cien Grammy, ktorý sa v nedeľu večer uskutočnil v Los Angeles, ukázal trend z posledných rokov. Americkí akademici ocenili prevažne to dobré, čo sa deje v domácej a vo svetovej populárnej hudbe.

Koncom týždňa SME predpovedalo, že Robert Plant a Alison Kraussová by mohli byť čiernym koňom ceremoniálu. Dvojica z rozdielnych kútov hudby, rokenrolu a country, sa stala absolútnym víťazom Grammy. Odniesla si päť sošiek gramofónikov. Hneď po nich bodoval kontroverzný raper Lil Wayne so štyrmi cenami a britská kapela Coldplay s tromi.

Hudobné príbehy

Ak sa pozrieme bližšie na víťazov, zistíme, že k cenám neprišli náhodou. Za ich nedeľným triumfom sa skrývajú zaujímavé hudobné príbehy a viera vo svoje schopnosti.

Robert Plant napríklad posledné mesiace odolával tlaku bývalých kolegov z Led Zeppelin a fanúšikov kapely, aby so svojou niekdajšou partiou vyrazil na comebackové turné, ktoré by mu vynieslo milióny. Asi preto, že nechcel spomínať a radšej sa venoval niečomu aktuálnemu. Spojil sily s americkou country speváčkou Alison Kraussovou, nahral s ňou album duetov Raising Sand a spolu vyrazili na dlhú koncertnú šnúru.

Vyplatilo sa. Platňa, ktorá vyšla bez veľkých fanfár na jeseň, nakoniec získala až päť cien - najlepší album, najlepšia nahrávka, najlepší folkový a country album, najlepšie duo v kategórii pop. Je pozoruhodné, že bodovala v rozdielnych žánroch.

Plant a Kraussová, ktorá mimochodom má doma už 26 cien Grammy, môžu ďakovať aj producentovi T-Bone Burnettovi, ktorý zahalil Raising Sand, plný zaujímavých coververzií, do krásnych zvukových šiat. „Cítim sa trochu rozpačito. Za starých čias sme Grammy považovali za komerčnú vec, ale je to skvelý čas, ako prežiť nedeľu," povedal Plant publiku v Staples Center.

Po tragédii triumf

Odlišný príbeh prežila mladá speváčka a herečka Jennifer Hudson, ktorá má aj Oscara za film Dreamgirls. Mladá hudobníčka prišla v minulom roku o časť svojej rodiny - zavraždili jej mamu, brata a synovca. Návrat na pódium v nedeľu, počas ktorého si prebrala svoje prvé Grammy v živote za najlepší r&b album, bol aspoň malým zadosťučinením.

Lil Wayne, favorit Grammy s ôsmimi nomináciami, sa nakoniec musel uspokojiť so štyrmi cenami. Za slušný počet sošiek vlastne musí poďakovať svojmu vydavateľovi, pretože pre problémy so sebou a zákonom nebol schopný dokončíť album The Carter III. A tak to urobila firma bez neho.

Kritici sa mýlili

Britskí Coldplay jednoznačne ukázali, že sú v Amerike kapelou číslo jeden. Tri sošky za najlepšiu pieseň (Viva La Vida), najlepší koncertný výkon a rockový album im patrí právom, aj keď ich štvrtý album Viva La Vida produkovaný sčasti zvukovým mágom Brianom Enom kritika strhala. „Ešte sme toľko Grammy nevyhrali. Asi sa rozplačem," povedal jej spevák Chris Martin, ktorý s kapelou a raperom Jay-Z zahral dva songy z albumu.

Do plaču bolo aj britskému objavu roka, nenápadnej moletke Adele, ktorá bodovala aj v kategórii spevácky popový výkon. To, že Adele preskočila papierovú rivalku Duffy, svedčí o tom, že v Amerike majú trochu iný vkus ako v Británii. Duffy to britský priemysel vynahradí na blížiacich sa Brit Awards.

Sošky sa udeľujú vo viac ako sto kategóriách, kam patria rap, folk, gospel, klasika a hovorené slovo. O víťazoch rozhodujú kritici, novinári a pracovníci hudobného priemyslu.