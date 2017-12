Pete Seeger dostal Grammy v 89 rokoch

Folkový pesničkár a aktivista v 60. rokoch inšpiroval českú folkovú scénu.

11. feb 2009 o 0:00 Peter Bálik

BRATISLAVA, LOS ANGELES. Na odovzdávaní Grammy Awards zanikla zaujímavá informácia. Pete Seeger, ľudový pesničkár a občiansky aktivista, vyhral kategóriu najlepší folkový album. V 89 rokoch!

„Asi mi to dali za zásluhy," povedal agentúre AP, a zároveň dodal svoje životné krédo: „Je dôležité stále spievať piesne o viere a spoločenskej spravodlivosti. Hudba dokáže zmeniť svet, nenásilie dokáže zmeniť svet." Bola to jeho tretia Grammy, pred rokom dostal jednu za celoživotné dielo.

Seeger je stále činný. Cenu získal za minuloročný album At 89. V ňom sú nové piesne i iné verzie starších songov a tradicionálov. Svet si ho bude pamätať ako autora skvelých piesní Where Have All This Flowers Gone (Povedz, kde tie kvety sú), If I Had A Hammer alebo Turn, Turn Turn! Zároveň popularizoval tradicionál We Shall Overcome, ktorý sa v 50. a 60. rokoch stal hymnou protestných zhromaždení v Amerike.

V Československu bol Seeger v roku 1964, odohral niekoľko koncertov, ktoré vtedy pomohli odštartovať české folkové a countryové hnutie. Za železnú oponu sa dostal vďaka ľavicovým názorom a obhajobe socializmu.

V 30. a 40 rokoch bol členom komunistickej strany a obhajoval politiku Stalinovho Sovietskeho zväzu. V nedávnej autobiografii napísal, že ho to mrzí: „Myslel som si, že Stalin bol odvážnym mužom, ale nemal som potuchy o tom, aký bol krutý. Nevedel som, v akom nebezpečenstve sa svet nachádzal."

Seeger opustil komunistov v roku 1949, ale svojich ľavicových názorov sa nevzdal. V 50. rokoch, v časoch mccarthyzmu sa dostal na takzvanú čiernu listinu, ako takmer všetci americkí ľavicoví aktivisti a oponenti.

Pre Američanov je dnes žijúcim národným pokladom a otcom protestného pesničkárstva. Bruce Springsteen nahral v roku 2006 úspešný album The Seeger Sessions, zložený z bardových starých pesničiek a tradicionálov.

Koncom januára obaja spolu vystúpili na inaugurácii nového amerického prezidenta Baracka Obamu a zaspievali neoficiálnu americkú hymnu This Land Is Your Land. Bolo to symbolické. Seeger bol jedným z aktivistov, čo bojovali proti rasovej segregácii v Amerike.