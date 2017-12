Bývalý šéf opery vyzýva na odstúpenie riaditeľku SND

BRATISLAVA.

Tá je vo funkcii od júna 2006 a podľa Chudovského bez akýchkoľvek predchádzajúcich skúseností s vedením profesionálneho divadla. V otvorenom liste ju žiada, aby z riaditeľskej stoličky zosadla a umožnila národnému divadlu dôstojne si plniť svoje poslanie.

„Ak som sa rozhodol po necelých troch rokoch ozvať, tak len preto, lebo problémy sa prehlbujú a znepokojujúce signály prichádzajú už nielen z divadelného zákulisia, ale už aj z predstavení,“ píše Chudovský v otvorenom liste Hroncovej. Výzvu poslal aj Ministerstvu kultúry SR, Výboru NR SR pre kultúru a médiá, Rade SND, Umeleckej rade SND a médiám.

Generálnej riaditeľke vyčíta, že ani po necelých troch rokoch na poste nepredstavila koncepciu rozvoja a smerovania SND a naráža najmä na jej profesionalitu. „Zlikvidovali a zároveň znefunkčnili ste mnohé pracovné princípy, na základe ktorých má zmysluplne fungovať divadelný organizmus.

Žiaľ, iba z toho dôvodu, lebo nechápete jeho podstatu,“ píše ďalej Chudovský. Podľa neho sa Hroncová podpísala pod likvidáciu viacerých erudovaných odborníkov v divadle. SND vedie len tretiu sezónu a už spolupracuje s piatym riaditeľom opery, tretím riaditeľom činohry, druhým riaditeľom baletu, štvrtým riaditeľom technickej prevádzky, štvrtým riaditeľom marketingu a druhým ekonomickým riaditeľom. Napriek tomu, že väčšinu z týchto ľudí vymenovala do funkcií sama.

Médiá sa v poslednom čase venovali najmä problémom v opere. Veľkolepé nástupy riaditeľov zvučných mien do funkcií vystriedalo rozpačité mlčanie pri ich odchode – tak vidí Chudovský kariéry šéfov operného súboru v SND. Dramaturgické zámery jednotlivcov sa vzájomne vylučovali a neboli vraj v súlade s realitou. Tvrdí, že enormný počet zmien predstavení, zmien v obsadení, presuny termínov premiér mimo určenej sezóny viedli k tomu, že propagačné materiály boli neaktuálne, výrazne miatli návštevníkov divadla, čo sa odrazilo v znížení reálnej návštevnosti predstavení.

Chudovský hovorí o historických rekordoch v počte zrušených a zmenených predstavení. Nepáči sa mu ani vydávanie nákladných ročeniek bez údajov o hracom pláne, ktoré sa k návštevníkom divadla dostávajú dávno po začatí hracej sezóny. Za najviditeľnejšiu hanbu považuje niekoľkonásobne presúvanú premiéru národnej opery Krútňava. Napokon ju nahradil program, zložený z viacerých čísel. „Preto považujem otvorenie Novej budovy SND pod Vaším vedením nie za historickú udalosť, ale za historický lapsus,“ dodáva v otvorenom liste.

Hroncovej tiež pripomína, že sa v dejinách divadla málokedy dali dobré zámery naplniť jednoducho a bezbolestne. Jedinou cestou, ktorá vedie k úspechu, je profesionalita a jednoznačne premyslené zámery, uskutočnené s adekvátnymi ľuďmi na pravom mieste. Dva a pol sezóny sú podľa neho dostatočne dlhým obdobím na to, aby sa dali dešifrovať jasne mienené zámery a aby sa načrtla línia, ktorá by definovala miesto SND v národnom aj medzinárodnom kontexte.

„Vám sa to nepodarilo, a preto som sa rozhodol vysloviť nahlas to, čo už bolo veľakrát pomenované v médiách, čoho sú si vedomí divadelníci a čo vidí aj väčšina nezaujatých odborníkov – že svoju funkciu nezvládate,“ dodáva Chudovský.

Slovenské národné divadlo (SND) považuje otvorený list režiséra Mariána Chudovského, v ktorom vyzýva riaditeľku divadla Silviu Hroncovú na odchod z funkcie, za jeho emotívnu a subjektívnu výpoveď.

Uvádza sa to v reakcii, ktorú hovorkyňa SND Zuzana Golianová. Chudovského list je vo viacerých faktoch zavádzajúci. "Nepovažujeme preto za dôležité na jeho jednotlivé časti reagovať," zdôraznila Golianová. Divadlo vo svojom stanovisku ďalej píše, že Chudovský po odchode z postu riaditeľa Opery SND zastával pozíciu interného režiséra Opery SND od 1. septembra 2006 do 31. augusta 2008. Pozícia interného režiséra v rámci opery bola na základe ekonomických a úsporných opatrení zrušená.

Vážená pani generálna riaditeľka,



ako bývalý riaditeľ Opery Slovenského národného divadla (1.9. 2002 - 31.8. 2006), ako aj bývalý poverený generálny riaditeľ SND (1.1. 2006 - 1.6. 2006), už tretí rok sledujem dianie v divadle s odstupom, bez komentovania úspechov ako aj neúspechov v tomto náročnom období. Viem, že niektoré problémy sa nedajú vyriešiť v krátkodobom časovom horizonte, ale viem aj to, ktoré problémy neznesú odklad, ktoré si vyžadujú koncepčné riešenie a bez ktorých je divadelný organizmus nefunkčný, alebo len formálne fungujúci kolos bez úspechov zodpovedajúcich vynaloženej námahe zamestnancov SND a hosťujúcich spolupracovníkov.

Ak som sa rozhodol po necelých troch rokoch ozvať, tak len preto, lebo problémy sa prehlbujú a znepokojujúce signály prichádzajú už nielen z divadelného zákulisia, ale už aj z predstavení.

Vážená pani riaditeľka,

do svojej funkcie ste sa dostali bez akejkoľvek predchádzajúcej skúsenosti s vedením profesionálneho divadla. Vaša koncepcia ďalšieho rozvoja a smerovania SND nebola do dnešných čias nikde zverejnená a tiež Vami nijako verbálne proklamovaná. Od tých čias sa v divadle začal šíriť chaos a anarchia - akoby Vašou koncepciou bolo pôsobiť proti profesionalite, tvorbe a morálke divadelnej práce. Proti hodnotám, ktoré ctili generácie pred Vaším nástupom do funkcie. Zlikvidovali a zároveň znefunkčnili ste mnohé pracovné princípy, na základe ktorých má zmysluplne fungovať divadelný organizmus. Žiaľ, iba z toho dôvodu, lebo nechápete jeho podstatu. Profesionálne ste zlikvidovali viacero erudovaných a koncepčne uvažujúcich odborníkov, ktorí, najmä pre súbor Opery SND, odovzdávali svoj tvorivý potenciál a mali výraznú zásluhu na jeho doterajších úspechoch. Na tieto úspechy ste nenadviazali. Nemali ste pre ne pochopenie a predpokladám, ani schopnosť správne ich zhodnotiť. Neprejavili ste schopnosť vidieť veci a javy v širších súvislostiach.

Vaše vedenie divadla je nezodpovedným hazardom s jeho budúcnosťou.

Funkciu generálnej riaditeľky SND zastávate len tretiu sezónu, ale za ten čas už spolupracujete s piatym riaditeľom opery, tretím riaditeľom činohry, druhým riaditeľom baletu, štvrtým riaditeľom technickej prevádzky, štvrtým riaditeľom marketingu a druhým ekonomickým riaditeľom. Podotýkam, že väčšinu riaditeľov ste už menovali do funkcií Vy. Okrem toho ste vytvorili niekoľko ďalších riaditeľských, či iných administratívnych funkcií a miest, ktoré sú pre chod divadla úplne zbytočné. Žiaľ, všetko nasvedčuje tomu, že v týchto výmenách mienite pokračovať aj naďalej, lebo v opere ste sa údajne rozhodli vypísať výberové konanie na tento post. Obávam sa, že po týchto peripetiách čas uplynul a Vami vypísanému výberovému konaniu už chýba akákoľvek vážnosť a dôveryhodnosť. Takéto striedanie riaditeľov nemá obdobu, nielen v histórii SND, ale ani v inej kultúrnej inštitúcii na Slovensku, ba ani v zahraničí.

Pre verejnosť je najviditeľnejším problémom opera, ktorej problémy boli už veľakrát pertraktované v nelichotivej podobe v printových médiách. Veľkolepé nástupy riaditeľov zvučných mien do funkcií vystriedalo rozpačité mlčanie pri ich odchode. Ich dramaturgické zámery zverejnené v odborných periodikách sa navzájom vylučovali a neboli v súlade s realitou. Enormný počet zmien predstavení, zmien v obsadení, presuny termínov premiér mimo určenej sezóny viedlo k tomu, že propagačné materiály, ak náhodou nejaké vôbec vyšli, boli neaktuálne a tým výrazne miatli návštevníkov divadla, čoho dôsledkom sa znížila reálna návštevnosť predstavení. Výrazný pokles kvality predstavení zapríčinili neustále zmeny v obsadeniach, pokles umeleckých ambícií ako aj celková dezorganizácia a pokles pracovnej morálky. Pod Vaším vedením sa divadlu podarilo dosiahnuť historické rekordy v počte zrušených a zmenených predstavení, ktorých počet márne bude hľadať obdobu v histórii divadla. Ostanú výpravné ročenky bez údajov o hracom pláne, vydávané za drahé peniaze dodatočne, v priebehu danej sezóny, keď ich už divák nepotrebuje, dobré len na to, aby ste si ich Vy mohli založiť na poličku.

Za najviac viditeľnú hanbu SND a celkovo slovenskej kultúry môžeme považovať vajatanie pri otváraní Novej budovy SND a neschopnosť uviesť pri tejto výnimočnej udalosti našu národnú operu - Krútňavu. Tá bola nahradená formálnym „skladačkovým“ programom, nehodným výnimočnej príležitosti a dobrého mena tejto poprednej kultúrnej ustanovizne. Otvorenie nového národného divadla je v každej krajine historickou udalosťou, ktorá všade na svete patrí medzi medzníky, od ktorých sa odvíja nová história danej inštitúcie. Preto považujem otvorenie Novej budovy SND pod Vaším vedením nie za historickú udalosť, ale za historický lapsus.

Vážená pani riaditeľka,

v dejinách divadla sa málokedy dali dobré zámery naplniť jednoducho a bezbolestne. Ak sa to podarilo, vždy to bolo jednoznačne premyslené a profesionálne zrealizované s adekvátnymi ľuďmi na pravom mieste. Dva a pol sezóny je dostatočne dlhý čas na to, aby sa dali dešifrovať jasne mienené zámery, aby sa načrtla línia, aby bolo jasne definované miesto SND v národnom a medzinárodnom kontexte. Vám sa to nepodarilo, a preto som sa rozhodol vysloviť nahlas to, čo už bolo veľakrát pomenované v médiách, čoho sú si vedomí divadelníci a čo vidí aj väčšina nezaujatých odborníkov - že svoju funkciu nezvládate.

Preto Vás vyzývam, aby ste odstúpili z funkcie generálnej riaditeľky a umožnili tým Slovenskému národnému divadlu dôstojne si plniť svoje poslanie.



10. 2. 2009

Marián Chudovský, režisér



Na vedomie: Minister kultúry SR, Výbor NR SR pre kultúru a médiá, Rada SND, Umelecká rada SND, Médiá