Brolin a Hopkins si zahrajú vo filme Woodyho Allena

Herci Josh Brolin a Anthony Hopkins prijali úlohy v najnovšom filme Woodyho Allena. Názov i scenár snímky, ktorá by sa mala nakrúcať v lete v Londýne, Allen ako zvyčajne drží v tajnosti.

11. feb 2009 o 12:16 SITA

BRATISLAVA. Herci Josh Brolin a Anthony Hopkins prijali úlohy v najnovšom filme Woodyho Allena. Názov i scenár snímky, ktorá by sa mala nakrúcať v lete v Londýne, Allen ako zvyčajne drží v tajnosti. Brolin a Hopkins sú podľa magazínu Variety prvými potvrdenými hercami.

Film bude financovať španielska spoločnosť Mediapro, ktorá stála aj za úspešnou snímkou Vicky Cristina Barcelona (2008). O produkciu sa postarajú Letty Aronson a Steve Tenenbaum. Allenov najnovší projekt - romantická komédia Whatever Works, by sa mala do kín dostať v lete.

Americký herec Josh Brolin si zahral bývalého amerického prezidenta Georgea W. Busha v dráme W. (2008) Olivera Stonea a v 81. ročníku je nominovaný na Oscara za stvárnenie Dana Whitea v životopisnej dráme Milk (2008) Gusa Van Santa.

Najbližšie by mal stvárniť titulnú postavu v adaptácii komiksu Jonah Hex spoločnosti DC Comics. S Allenom spolupracoval na snímke Melinda a Melinda (2004). Držiteľ Oscara Anthony Hopkins nedávno dokončil nakrúcanie hororu The Wolf Man, ktorého svetová premiéra je ohlásená na začiatok novembra 2009.

Informácie zverejnila internetová stránka www.variety.com.