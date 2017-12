Irán naďalej: Zabite Salmana Rushdieho!

Irán oznámil, že náboženský dekrét fatwa nariaďujúci trest smrti spisovateľovi Salmanovi Rushdiemu stále platí.

11. feb 2009 o 13:17 (tasr / afp, kul)

TEHERÁN. Irán oznámil, že náboženský dekrét fatwa nariaďujúci trest smrti britskému spisovateľovi Salmanovi Rushdiemu stále platí. Fatwu na Rushdieho vyhlásil v roku 1989 iránsky ajatolláh Chomejní.

"Prirodzene, keďže fatwa nebola zrušená, stále platí," uviedol hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Hassan Kaškáví na tlačovej konferencii. Rushdie, ktorý sa narodil v Indii, sa po vyhlásení fatwy musel desať rokov skrývať. Dôvodom bola kniha Satanské verše z roku 1988, ktorá ho preslávila aj mimo okruh literárnych priaznivcov. V Indii knihu zakázali a v Pakistane viedla k pouličným nepokojom. Vodca iránskej islamskej revolúcie ju navyše označil za urážku islamu.

Salman Rushdie číta zo Satanských veršov:

Zdroj: "Faith & Reason" na PBS

Chomejního nástupca v pozícii najvyššieho duchovného vodcu Iránu, ajatolláh Alí Chameneí, v roku 2005 vyjadril presvedčenie, že britský románopisec je odpadlík, ktorého vraždu islam povoľuje. Irán obvinil Britániu z islamofóbie v roku 2005, keď udelila Rushdiemu rytiersky titul.

Pri príležitosti štyridsiateho výročia ceny Man Booker Prize Rushdiemu minulý rok udelili zvláštnu cenu Best of the Booker. Už v roku 1993 si pri príležitosti 25. výročia cien odniesol ocenenie za titul Deti polnoci. Za knihu dostal Bookerovu cenu v roku 1981.