Prečo je z rádia počuť stále to isté

Slovenský éter v posledných rokoch neponúka rozmanité žánre, ale takmer výlučne len pop a poprock.

12. feb 2009 o 0:00 Peter Bálik

Prečo je v rádiách toľko poprockových skladieb? Odpoveď je v podstate jednoduchá, zložité je len dopátrať sa jej.

BRATISLAVA. Existujú dve skupiny rozhlasových poslucháčov. Tí, ktorí hudbu počúvajú a vyhľadávajú ju, a tí, ktorí ju počúvajú iba jedným uchom. V momente, keď niektorým ľuďom začne ísť istá pieseň na nervy, tak druhá oveľa väčšia skupina si ju začína všímať, zhodujú sa ľudia z hudobného šoubiznisu.

V praxi to znamená, že ak Kuly spieva, že nejaká ženská „bola vyrobená pre neho" a časti populácie vstávajú vlasy na hlave, zvyšok si ju začne spievať. Desmod sa s touto skladbou podľa štatistiky IFPI drží na predných miestach hitparády už štrnásty týždeň.

Ako sa vyrába hit

„Vyrobená pre mňa je najpolarizujúcejšia pieseň. Otvorila polemiku podobnú od čias No Name. Môžete mi veriť, mám najväčší záujem zistiť, kedy bude tej pesničky dosť," hovorí Rasťo Bečaver, hudobný dramaturg rádia Expres, ktorý priznáva, že je toho dosť. Zároveň však dodáva, že práve z toho jeho rádio žije: „Niektorým ľuďom lezie z pochopiteľných dôvodov na nervy. Nechápu, prečo ju musia počúvať a hrá stále dookola. Tým ľuďom ide o svoj vkus, mne ide o krk. Pracujem v komerčnom rádiu, ktoré ak nebude úspešné a nebude hrať, čo ľudia chcú, tak mám problém. Máme najväčší záujem, aby sme hrali skladbu, ktorá je stále žiadaná. V prípade Desmodu to stále platí."

Podľa expertov sa funkcia rádia za roky zmenila. Z média, ktoré v minulosti vychovávalo, sa dnes stalo kulisové médium. Komerčné rádiá dnes oslovujú podstatnú časť Slovákov, ktorá chce hudbu počúvať pasívne. Jedným uchom. Je to biznis, postavený na vkuse-nevkuse anonymnej masy poslucháčov.

Rádio Express ako prvé prišlo s novým druhom prieskumu, na základe ktorého vyberajú pesničky. Dovtedy rádiá nasadzovali skladby skôr intuitívne a čakali na spätnú reakciu. Dnes vďaka takzvaným call-outovým systémom vedia dosť presne zistiť, čo sa ľuďom páči a čo nie. Stačí, aby vybranej vzorke respondentov pustili 10 až pätnásť sekúnd zo skladby.

Ako si môže vytvoriť človek za taký krátky čas názor? „Keď vám pustím nový Desmod, tak mi nepoviete svoj názor? Myslím, že áno. V zásade otázka znie, či sa to ľuďom páči, alebo nie," vysvetľuje zástupca Expresu. V rámci call-outov sa testujú známe skladby. „Keby sme na ľuďoch testovali neznáme pesničky, tak na nich prenášame zodpovednosť hudobného dramaturga. Keď chcem vyrobiť hit, musia pieseň poznať," dodáva.

Expresu sa táto zmena vyplatila - stále vedie v počúvanosti, čomu odpovedajú aj najväčšie príjmy z reklamy. Na systém prieskumov neskôr pristúpili aj ostatné stanice, ale s oveľa menším úspechom.

Normalizácia vĺn

Call-outový systém spôsobil, že komerčné rádiá, ktoré ovládajú viac ako dve tretiny rozhlasového priestoru, púšťajú podobný repertoár. To je dôvodom, prečo z éteru lezie to isté. Najmä však pop alebo poprock v podaní svetových hviezd alebo Desmodu, No Name, IMT Smile či Zuzany Smatanovej. Z rádií sa vďaka prieskumom vytratila rôznorodosť, žánre, ktoré tam v minulosti patrili - tvrdší rock, alternatíva, hip-hop alebo worldmusic.

Táto „normalizácia" rozhlasových vĺn je podľa expertov dôsledkom úzkeho trhu. „Je otázne, čo je normál. Mainstream má najširší záber. Ale nehovoril by som o normalizácii. Expres nevnucuje vkus, poslucháči sami vytvárajú štýl rádia," hovorí analytik médií Boris Pokorný. „Keby som zakladal rádio, mohol by som mať tri rozdielne ciele. Prvým by bolo osloviť čo najviac poslucháčov, lebo vtedy najľahšie predám reklamu. Druhým cieľom by bolo osloviť špeciálnu cieľovú skupinu ako Fun rádio, ktorá je zaujímavá vysokou efektivitou inzercie. Tretím cieľom by bolo mať rádio so špecifickou hudbou. To však na Slovensku nie je možné."

Čo bude ďalej



S názorom, že sme teda odsúdení počúvať to isté na rôznych frekvenciách, však Boris Pokorný nesúhlasí: „Stanice sa budú musieť opäť postupne začať profilovať. To je jediná cesta, ako prežiť."

Podobný názor majú aj vydavatelia: „Vo svete je tento trh rozložený na segmenty, ktoré vytvárajú celok. Nik nelezie do priestoru druhého. U nás sa všetci hýbu v strede," hovorí zástupca Universalu Rado Mešša. „Ale priestor je dnes oveľa zaujímavejší, ako bol ešte nedávno. Napríklad nové U2. Ich nový singel Get On Your Boots je agresívnejší, ale moderný. Predvlani by ho komerčné rádiá nezobrali."