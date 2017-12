Gastro úlet Wernera Herzoga

Medzi kuriozitami na MySpace sa nájdu poučné kusy. Napríklad krátky dokument o tom, ako slávny nemecký režisér zjedol vlastnú topánku.

12. feb 2009 o 0:00 Miloš Krekovič

Medzi kuriozitami na MySpace sa nájdu poučné kusy. Napríklad krátky dokument o tom, ako režisér Werner Herzog zjedol vlastnú topánku. Kto chce nakrúcať filmy, ale nenašiel na to odvahu, mal by si ho pozrieť.

O čo šlo? Žiak slávneho nemeckého filmára sa nemal k tomu, aby dokončil snímku. Chýbali peniaze. „Choď do toho,“ hecoval ho učiteľ Werner Herzog a sľúbil, že ak to nevyjde, zgustne si na vlastných bagančiach. To, s čím počítal, sa stalo, stávku prehral.

Ochutenú a uvarenú obuv potom na posedenie zvládol, bez podrážok, ale predsa. Písal sa rok 1980, boli pri tom novinári, hostia a s kamerou aj Herzogov kamarát Les Blank.

Dokument, ktorý z toho vznikol, nie je len záznamom gastro úletu. Herzog v ňom vykladá aj o svojej práci a vyzýva na svätú vojnu proti komercii. Kto ho pozná, vie, že to myslel smrteľne vážne. Sľub, ktorý splnil pred novinármi, bol len časťou veľkého sľubu, ktorý dal sám sebe – že zmení svet k lepšiemu.

Sú kariéristi, ktorí varia z vody, a sú aj tvrdohlavci ako Herzog, ktorí sa postia, aby mohli robiť umenie. Tešme sa na budúci týždeň, keď do kín príde dokument Petra Kerekesa. O tom, Ako sa varia dejiny, nie topánky.