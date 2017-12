Zomrel český kameraman Josef Vaniš

Vo veku 82 rokov dnes v Prahe zomrel uznávaný český kameraman Josef Vaniš. S odvolaním sa na rodinu a záchranárov o tom informovala mediafax.

12. feb 2009 o 20:27 TASR

Vaniš sa filmovému umeniu venoval takmer štyri desaťročia, od roku 1958 v pražskom Barrandove, neskôr na voľnej nohe. Najznámejšími filmami Josefa Vaniša sa stali Dědeček, Kylián a já, Smrt stopařek, Jak básníci přicházejí o iluze a Vážení přátelé, ano, či Lucie, postrach ulice a Pan Tau.

"Pracovali sme spolu na mnohých filmoch. Ak ma niekto niečo naučil, okrem vecí v škole, bol to práve on. Bol to skvelý tvorca a človek," zaspomínal na kameramana Vaniša jeho dlhoročný kolega, režisér Dušan Klein.