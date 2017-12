Zomrela Estelle Bennett zo skupiny The Ronettes

13. feb 2009 o 13:09 (sita, wikipedia, kul)

BRATISLAVA. Vo veku 67 rokov zomrela v stredu vo svojom dome v New Jersey speváčka Estelle Bennett, jedna z troch členiek skupiny The Ronettes. Podľa Jonathana Greenfielda, ktorý je manželom Estellinej sestry a zároveň bývalej líderky The Ronettes Ronnie Spector, ju našli mŕtvu jej príbuzní. Príčina smrti nie je doposiaľ známa.

Trio The Ronettes fungovalo na svetovej hudobnej scéne v rokoch 1959 až 1966. Preslávil ich najmä hit Be My Baby z roku 1963, ktorý magazín Rolling Stone označil za 22. najlepšiu skladbu všetkých čias.

Megahit producenta Phila Spectora zaznel aj vo filme Hriešny tanec (1987). Okrem piesne Be My Baby bodovali v hitparádach aj ďalšie ich skladby ako Baby I Love You alebo Walkin' In The Rain. V roku 2004 skupinu uviedli do Siene slávy vokálnych skupín a v roku 2007 do Rokenrolovej siene slávy.

The Ronettes a ich Be My Baby

Single The Ronettes

Informáciu zverejnil server gigwise.com.