Fero Hora vyberá: Queen a Wham hrajú rokenrol

Legendárny dídžej Fero Hora vyberá rokenrol 50. rokov a jeho návraty v piesňach Creedence Clerwater Revival, Queen a Wham.

13. feb 2009 o 20:00 Fero Hora, šif

Rokenrol 50. rokov minulého storočia sa vo svojej pôvodnej podobe objavuje v modernej populárnej hudbe až do dnes.

V každom vývojom období mal svojich protagonistov i propagátorov s jednou, či s viacerými skladbami. Medzi nich sa v priebehu rokov zaradili aj Creedence Clerwater Revival, Queen a Wham a práve im patrí dnešné vydanie našej relácie.

Korene americkej skupiny Creedence Clearwter Revival siahajú do začiatku 60. rokov. Pod týmto menom ju poznáme od roku 1968. Jej vedúcou osobnosťou bol v tom čase spevák, gitarista a skladateľ John Fogerty. V lete roku 1970 im vyšiel album Cosmo´s Factory. Na tejto platni sa nachádzala i skladba Johna Fogertyho Travellin´Band.

video //www.sme.sk/vp/7901/

Výnimočným zjavom na svetovej rockovej scéne 70. rokov bola rozhodne skupina Queen. Toto kvarteto z Londýna sa sériou vynikajúcich nahrávok i koncertov výrazne zapísalo do histórie popu a rocku. Ku koreňom rocku sa skupina Queen vrátila v roku 1979 s pesničkou Crazy Little Thing Called Love. V štýle rockabilly ju napísal Freddie Mercury.

video //www.sme.sk/vp/7902/

Duo Wham vytvorili George Michael a Andrew Ridgeley. Prvé demo nahrávky pripravili na zapožičanom štúdiovom zariadení v dome Ridgeleyových rodičov. Bolo to začiatkom roku 1982 a v októbri im vyšiel prvý singel Young Guns. Výrazný prienik do popredia záujmu zabezpečil Whamu druhý album Make It Big. Vznikol v roku 1984 a obsahoval tri hity číslo jeden.

Jeden z nich sa volá Wake Me Up Before You Go Go. Napísal ho George Michael a text bol inšpirovaný odkazom, ktorý nechal vo svojej izbe Andrew Ridgeley. Znel: „Zobuď ma, kým odídeš“.

video //www.sme.sk/vp/7903/

Fero Hora vyberá je pravidelná relácia TV SME. Nový diel nájdete na SME.sk každý piatok od 20.00.