Berlinale sa blíži do finále

Renomovaný filmový festival v Berlíne sa v týchto dňoch končí.

13. feb 2009 o 16:07 Miloš Ščepka

BERLÍN. Berlínsky filmový festival rok od roka rastie. Kým vlani zaznamenali historicky najväčšiu návštevnosť 240 tisíc platiacich divákov, tohto roku sa len za prvých päť dní predalo 270 tisíc vstupeniek (s priemernou cenou 8 eur). K skvelému výsledku prispelo i zaradenie nových festivalových kín v komplexe východoberlínskeho Friedrichstadtpalastu, dejiska niekdajších show Ein Kessel Buntes. Nečudo, že festival, spokojný s prácou riaditeľa Berlinale Dietera Kosslicka, oznámil predĺženie zmluvy s ním až do roku 2013.

Práve vo Friedrichstadtpalaste prebrali festivalové ocenenia Zlatá kamera nielen ohlásení francúzsky režisér Claude Chabrol a nemecký producent Günter Rohrbach, ale mimoriadne i portugalský klasik, najstarší aktívny filmový režisér na svete, storočný Manoel de Oliveira, ktorý sa na Berlinale prezentuje novinkou Singularidades de uma rapariga loura.

Čestného Zlatého medveďa za celoživotnú tvorbu udelili francúzskemu hudobnému skladateľovi Mauricovi Jarre, držiteľovi Oscarov za hudbu k filmom Lawrence z Arábie, Doktor Živago a Cesta do Indie.

Na charitatívnom podujatí Cinema for Peace vo veľkej sále Konzerthausu diskutovali o stave a perspektívach nášho sveta osobnosti ako Michail Gorbačov, Catherine Deneuve. Bryan Adams a ďalší prominenti. Leonardo DiCaprio tu prevzal i ocenenie International Green Film Award za svoje ekologické aktivity.

Ako je zvykom, ešte pred vyhlásením výsledkov festivalových súťaží dlhometrážnych filmov zverejnili verdikty poroty, hodnotiacej krátke filmy. Zlatého medveďa získal írsky režisér David OReilly za desaťminútový animovaný film Please Say Something a Strieborného medveďa Daniel Elliott z Veľkej Británie za krátku drámu Jade o tehotnej dievčine, ktorá stojí pred vážnym rozhodnutím. Ocenenie DAAD Short Film Prize prekvapivo putuje na Kubu, režisérke Susane Braga za dokument-videodenník The Illusion o tom, ako sa v 26 rokoch vybrala do Anglicka, aby sa prvý raz v živote stretla so svojím otcom.

Kritici dávajú svojím hlasovaním na stránkach festivalového denníka najväčšiu nádej na víťazstvo v hlavnej súťaži americkej snímke The Messenger v réžii rodáka z Tel Avivu Orena Movermana o vojnovom hrdinovi, ktorý po zraneniach z Iraku slúži v Amerike ako posol, oznamujúci pozostalým úmrtia vojakov.

Kandidátom na niektorú z hlavných cien môže byť aj iránska dráma Darbareye Elly režiséra Asghara Farhadiho. Pútavo dokazuje, že to, čo je pre nás banalita nehodná povšimnutia, je pre moslimov v Iráne zásadný morálny problém.

Špeciálna porota vedená bývalou striptérkou a scenáristkou známou pod umeleckým menom Diablo Cody, ocenenou vlani Oscarom za film Juno, vyberie najlepší z 25 režijných debutov vo všetkých festivalových prehliadkach. Cenu predstavuje 50 tisíc eur pre režiséra a producenta.

Konečnú bilanciu návštevnosti 59. MFF v Berlíne uzatvori v nedeľu tradičný Kinotag - deň venovaný Berlínčanom, obyčajným filmovým divákom.