Estelle Bennett z The Ronettes zomrela

Dievčenské trio zo 60. tych rokov sa preslávilo hitom Be My Baby.

13. feb 2009 o 0:00 (sita, peb)

BRATISLAVA. Vo veku 67 rokov zomrela v stredu vo svojom dome v New Jersey speváčka Estelle Bennett, jedna z troch členiek skupiny The Ronettes. Podľa Jonathana Greenfielda, ktorý je manželom Estellinej sestry a zároveň bývalej líderky The Ronettes Ronnie Spector, ju našli mŕtvu jej príbuzní. Príčina smrti nie je doposiaľ známa.

Trio The Ronettes fungovalo na svetovej hudobnej scéne v rokoch 1959 až 1966. Preslávil ich najmä hit Be My Baby z roku 1963, ktorý magazín Rolling Stone označil za 22. najlepšiu skladbu všetkých čias. Za úspechom tohto dievčenské tria stál producent Phil Spector, ktorý skladby The Ronettes zahalil do bohatého zvuku, vyrobeného vrstvením jednotlivých nástrojov. Ten v hudobných encyklopédiách dostal názov Wall of Sound.

Megahit producenta Spectora zaznel aj vo filme Hriešny tanec (1987). Okrem piesne Be My Baby bodovali v hitparádach aj ďalšie ich skladby ako Baby I Love You alebo Walkin' In The Rain. Hudobná dráha kapely bola veľmi krátka. The Ronettes sa rozpadli ešte v roku 1966 po predchádzajúcich neúspechoch v americkej a britskej hitparáde.

V roku 2007 uviedli skupinu The Ronettes do Rock 'n' rollovej siene slávy.