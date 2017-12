Americký gospel navštvi vo februári Slovensko

14. feb 2009 o 9:55 SITA

BRATISLAVA. Gospelová špička zo Spojených štátov amerických The very best of Black Gospel príde od 19. do 25. februára na Slovensko. Súbor vystúpi v bratislavskom Istropolise (19. februára), nitrianskej Mestskej hale Klokočina (20. februára), v ŠH Štiavničky v Banskej Bystrici (21. februára), košickom Kresťanskom centre (22. februára), ďalej v Divadle Jonáša Záborského v Prešove (23. februára), žilinskom Dome odborov (24. februára) a Dome armády v Trenčíne (25. februára).

Koncerty sa uskutočnia v rámci piateho veľkého európskeho turné skupiny, na Slovensku to však bude jej premiéra. V dvojhodinovom programe potešia návštevníkov hitmi ako Oh, Happy Day, Whole World in his Hands, Kumbaya či Down by the Riverside.

Slávny zbor tvoria najlepší gospeloví speváci z USA. S The very best of Black Gospel sa spája meno Gregory M. Kelly, ktorý spolupracoval s interpretmi ako Diana Ross alebo Steve Wonder. Aj bývalý člen Craig Wiggins má za sebou medzinárodné turné s gospelovým muzikálom Mama I want to sing, spolupracoval so Steve Wonderom, Babyface či Arethou Franklin a je nositeľom ceny Stellar Award 1998 a Grammy Award 2002.

Ďalší zo súboru Timothy Riley, ktorého najväčším úspechom je víťazstvo na Grammy so súborom Love Fellowship Crusade. Spolupracoval s gospelovými velikánmi - napríklad Shirley Caesar, Helzekiah Walker, Kim Burrell, Yolanda Adams a Ricky Dillard. Aj Kathleen Murphy Jackson účinkovala vo svetoznámom gospelovom muzikáli Mama I want to sing. Okrem toho absolvovala turné so Smokey Joe`s Cafe, Golden Gospel Singers a vystupovala v muzikáli Chicago na Broadway. SuSu Bobien zas spievala so Shirley Caesar či Dorothy Norwood. Trinásť rokov cestovala na svetové turné s Harlem Gospel Singers, vystupovala aj vo Vatikáne.