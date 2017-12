Medveď ide do Maďarska

Na 59. ročníku filmových cien dominovali snímky od menej známych autorov.

BERLÍN. Cenu za umelecký prínos si z 59. MFF v Berlíne odnášajú maďarskí filmári Gábor Erdély a Tamás Székely za zvukový design baladickej psychologickej drámy Katalin Varga.

Jej režisér Peter Strickland je členom hudobného združenia The Sonic Catering Band, používajúceho ako hudobné nástroje netradičné predmety. Scénickú „hudbu" a ruchy do svojho filmu vytvoril prostredníctvom bežných kuchynských pomôcok, nástrojov a riadov.

Napriek tomu, že v hlavnej medzinárodnej súťaži boli i diela renomovaných autorov, ako sú Stephen Frears, Costa-Gavras, François Ozon, Chen Kaige, Richard Loncraine, Lukas Moodysson, Sally Potter a Bertrand Tavernier, porota vedená britskou herečkou Tildou Swintonovou vyzdvihla najmä autorské snímky menej známych alebo začínajúcich umelcov.

Ako najlepší film označila peruánsku drámu La teta asustada, druhé dielo 32-ročnej scenáristky a režisérky Claudie Llosa z Limy.

Grand Prix a viac ďalších ocenení získali nemecká komorná psychologická štúdia dysfunkčného ľúbostného vzťahu Alle anderen scenáristky a režisérky Maren Ade z Nemecka a úsmevný realistický príbeh zakríknutého siláka Gigante debutujúceho argentínskeho scenáristu a režiséra Adriána Binieza. Gigante s tromi oceneniami je najúspešnejším filmom festivalu.

Strieborného medveďa za réžiu si odniesol iránsky scenárista a režisér Asghar Farhadi za drámu Darbareye Elly o dôležitosti cti, dôstojnosti a morálky v moslimskej spoločnosti.

Porota ocenila i film o pátraní po obetiach teroristických útokov v Londýne roku 2005 London River, čo zblížilo a spojilo kresťanov i moslimov, a portrét amerických dôstojníkov, poverených oznamovaním úmrtí vojakov slúžiacich v Iraku ich pozostalým The Messenger. Cena, nazvaná menom zakladateľa Berlinale Alfreda Bauera, sa ušla i poľskému klasikovi, držiteľovi čestného Oscara (2000) i berlínskeho Čestného Zlatého medveďa (2006) Andrzejovi Wajdovi za adaptáciu poviedky Jaroslawa Iwaszkiewicza Tatarak.

Ekumenická porota ocenila drámu dánskej režisérky Annette K. Olesen Lille Soldat o obchodovaní s ľuďmi.

Federácia filmových novinárov FIPRECI udelila svoju cenu snímke La teta asustada, porota homosexuálov a lesbičiek pririekla cenu Tedy Bear (Plyšový medveď) mexickej dráme o dvojici gayov Rabioso sol, rabioso cielo scenáristu a režiséra Juliána Hernándeza, ktorý už v roku 2003 dostal Plyšového medveďa za svoj celovečerný debut.

Záverečnú slávnosť v sobotu večer vo festivalovom paláci uvádzala spolu s riaditeľom festivalu Dieterom Kosslickom prezidentka poroty Tilda Swinton. Zišlo sa 1600 oficiálnych hostí, medzi ktorými prevládali najmä domáce osobnosti ako Daniel Brühl, Detlev Buck, Martina Gedeck, Vadim Glowna či Wim Wenders.

Tohtoročný berlínsky festival ponúkol na 1238 verejných predstaveniach 383 filmov, vyše sto vo svetových premiérach. Takmer sto festivalových filmov vzniklo v Nemecku alebo aspoň s nemeckou koprodukčnou účasťou.

Na festivale sa zišlo 20­tisíc akreditovaných účastníkov zo 136 krajín. Už v polčase sa predalo rekordných 270­tisíc vstupeniek, konečný počet sa po nedeli, určenej bežným berlínskym divákom, bude blížiť 300­tisícom.

Hlavné ceny festivalu Berlinale



Zlatý medveď za najlepší film: La teta asustada (The Milk Of Sorrow), r. Claudia Llosa, Peru - Špenielsko

Grand Prix Strieborný medveď : Alle Anderen (Everyone else), réžia Maren Ade, Nemecko a Gigante, réžia Adrián Biniez, Uruguaj – Nemecko – Argentína - Holandsko

Strieborný medveď za réžiu: Asghar Farhadi za Darbareye Elly (About Elly), Irán

Strieborný medveď za najlepší ženský herecký výkon: Birgit Minichmayr za Alle Anderen

Strieborný medveď za najlepší mužský herecký výkon: Sotigui Kouyate za London River, r. Rachid Bouchareb, Alžírsko – Francúzsko – Veľká Británia

Strieborný medveď za umelecký prínos: Gábor Erdély a Tamás Székely za zvukový design filmu Katalin Varga, r. Peter Strickland, Maďarsko – Rumunsko – Veľká Británia

Strieborný medveď za scenár: Oren Moverman a Alessandro Camon za The Messenger, r. Oren Moverman, USA

(aš)