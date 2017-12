Hudobný priemysel zachraňujú videohry

Hudobný priemysel a videohry? Tomuto spojeniu by sa pred rokmi asi každý vysmial.

15. feb 2009 o 15:33 Peter Bálik, (peb)

CD už pomaly nikto nechce, ale počítačové hry ako Rock Band a Guitar Hero sa stali také populárne, že sa dajú považovať za záchrancov hudobného priemyslu, napísal britský hudobný magazín Q. V Amerike sa hry stali absolútnym fenoménom. Asi preto, že si môžete zahrať so svojou obľúbenou kapelou bez toho, aby ste vedeli hrať na nástroje.

Hudobné hity z videohier



A tieto hudobné hry majú aj svoju super hviezdu. Je ňou americká kapela Metallica, ktorej pesničky patria medzi najobľúbenejšie. Keď na jeseň skupina vydala posledný album Death Magnetic, zverejnila svoje nové pesničky aj v rámci tejto počítačovej hry. Podľa niektorých odborníkov mali po zvukovej stránke väčšiu kvalitu ako na CD.

Na jar je naplánovaná nová videohra, ktorá bude venovaná výhradne tejto skupine. Guitar Hero: Metallica obsahuje 45 piesní kapely, ako aj ich obľúbencov Lynyrd Skynyrd, Slayer a Foo Fighters. Štvorica hudobníkov dokonca absolvovala filmovačku v modrých kostýmoch a simulovala pohyby počas hrania. V počítači ich neskôr upravili do virtuálnej podoby. „Mám pocit, že priemysel s videohrami a nahrávací priemysel sa stanú jednou veľkou spoločnou vecou," povedal gitarista Kirk Hammett.

Videohra Guitar Hero. FOTO - WIKIMEDIA.ORG

Jeho kolega a bubeník Lars Ulrich dodáva, že prostredníctvom videohier sa deti môžu dostať k rokenrolovej klasike. „Moje deti ich hrajú už niekoľko rokov a teraz sa im páčia kapely mojej mladosti viac ako Fall Out Boy." Má pravdu. Odkedy The Who dali k dispozícii svoj výberový album, fanúšikovia si len za prvé dva týždne objednali 715 000 pesničiek britskej rockovej legendy. Okrem toho, tržby z CD a z internetu The Who v tom čase narástli o 159 percent.

Možno to fanúšikov The Beatles vydesí, ale ďalším veľkým menom hry Rock Band bude práve ich kapela. Hra by sa mala objaviť na Vianoce tohto roka a Yoko Ono už vyhlásila, že počítačová hra „otvorí novú stránku histórie tejto kapely."

Je to biznis



Samozrejme, vyplatí sa to aj po finančnej stránke. Hry s pesničkami Aerosmith zarobili viac peňazí ako ktorýkoľvek individuálny album tejto hardrockovej skupiny. Možno sa v budúcnosti stanú aj vstupnou bránou do sveta šoubiznisu. Dôkazom toho je metalová partia Dragonforce, ktorej pesnička Through The Fire And Flames sa hráčom tak zapáčila, že si ju z internetu stiahlo o 300 percent viac ľudí, ako pred jej uverejnením na Guitar Hero III. Okrem toho rapídne narástli návštevy na ich koncertoch.

Videohra Rock Band. FOTO - WIKIMEDIA.ORG

Otázne je, či tieto rockové hry nie sú len sezónnym hitom. Tržby z ich predaja poklesli v novembri o 19 percent v porovnaní s minulý rokom. Ich tvorcovia však dúfajú, že cesta vedie cez rozšírený sortiment nástrojov. Doteraz to boli gitary, bicie, vokály, ale novinka s The Beatles bude obsahovať aj klávesy. Uvažuje sa aj o dídžejskej verzii hry s názvom DJ Hero.

Slash, niekdajší člen Guns N Roses, tiež výrazná figúrka týchto videohier, prezradil, že sa pripravuje hra o Jimi Hendrixovi. Je otázkou času, kedy tvorcovia hier siahnu aj po Led Zeppeline, ktorý je podľa Q svätým grálom pre tvorcov Guitar Hero a Rock Band.

Prečo sú tieto hry stále úspešné? Podľa jeho tvorcov totiž oslovujú nielen mladých „drtičov" počítačov, ale aj tých, ktorých hry vo všeobecnosti predtým nezaujímali.