Lučenič: Prvé kolo Eurovízie dopadlo dobre

Úvodný večer súťaže, ktorú pripravuje Slovenská televízia priniesol zranenie Kulyho a nečakaných postupujúcich.

16. feb 2009 o 15:55 Oliver Rehák, (her)

BRATISLAVA. Nárast sledovanosti, zranenie speváka Desmodu a nečakaného prvého finalistu priniesol prvý večer súťaže Veľká cena Eurovízie, ktorú v nedeľu začala vysielať Slovenská televízia.

Do finále slovenského národného kola sa z prvej desiatky semifinalistov prebojovala Andrea Zimányiová (25). Za suverénne predvedenie skladby Prines ten kľúč jej poslali diváci najviac esemesiek. Speváčka pritom nepatrí medzi mediálne známe mená, vystupuje skôr na menších koncertoch. Pôsobí v skupinách Margot a Andante.

Kto je kto?



Aj ďalšie dve postupové miesta prekvapivo obsadili menej známe mená na hudobnej scéne. Ďalším esemeskovým postupujúcim je Robo Šimko so skladbou Môj anjel spí, porote na čele s Lacom Lučeničom sa najviac páčila skupina VIP a jej pieseň Hviezdy.

Na to, že to bolo prvé kolo, myslím si, že to celé dopadlo veľmi dobre. Laco Lučenič

Hoci táto skupina, ktorej jedným z členov je gitarista Michal Kovalčík (Metalinda, Peter Nagy, Marián Greksa), v diváckom hlasovaní skončila na poslednom mieste, porota to videla inak. „Kapela VIP bola jednou z mála, z ktorej sršala energia. A vlastne ani na moment neopustili tú základnú myšlienku - predať to, čo hráme, lebo tomu veríme," povedal pre TASR Laco Lučenič. Spevák skupiny Laco Jakubčiak to okomentoval slovami: „Neverím na zázraky, ja sa na ne spolieham."

Na nepostupujúcich miestach sa ocitli finalisti súťaže SuperStar Petra Kepeňová a Peter Kotuľa, alternatívna skupina Hudba z Marsu alebo známy spevák Robo Papp.

Súťažiacim situáciu „uľahčila" aj skupina Desmod. Tá nemohla súťažiť, pretože jej spevák Kuly spadol na generálke z neosvetleného pódia a utrpel otras mozgu. Organizátori sa rozhodli, že jeho duet s mladou speváčkou Luciou Novákovou zaradia do niektorého zo štyroch zvyšných semifinále. Súťažilo teda len 9 interpretov, hoci boli pripravení náhradníci.

Rovní a rovnejší



Na diskusnom fóre k súťaži na www.stv.sk napísala členka skupiny Tanx, ktorá figurovala medzi náhradníkmi: "Strávili sme so skupinou Tanx 2 dni v STV, kde sme absolvovali skúšky v sobotu, styling a fotenie v nedeľu. Do poslednej chvíle sme verili, že po tom ako Desmod vypadol, sme na rade my, nakoľko sme boli prítomní a pripravení. Na naše obrovské prekvapenie nám prišli oznámiť, že nevystupujeme a vystúpi len 9 interpretov. Čiže zabili sme dva drahocennné dni a nakoľko sme pracujúci dospelí ľudia, vedeli by sme si predstaviť aj vhodnejšie strávený čas. Týmto sa chcem poďakovať STV za "seriózny" prístup."

Inak vládla spokojnosť. „Na to, že to bolo prvé kolo, myslím si, že to celé dopadlo veľmi dobre," zhodnotil priebeh prvého semifinálového kola Laco Lučenič. Za úspech ho určite považuje aj vedenie Slovenskej televízie. Priamy prenos jej priniesol takmer 28-percentný podiel v celkovej sledovanosti nedeľného večera na obrazovkách.

Druhé kolo súťaže Slovenská televízia odvysiela 20. februára. O tom, kto bude Slovensko reprezentovať na veľkom májovom finále Eurovízie v Moskve, sa rozhodne 8. marca.