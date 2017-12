Besson: Piráti budú inteligentní

Francúzsky režisér ide znovu nakrúcať filmy. A má aj plán na to, ako ich možno chrániť.

17. feb 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová

Vyhlásil sa za bývalého režiséra. Autor Magickej hlbočiny, Leona či Piateho elementu sa rozhodol, že s touto profesiou skončil. Ale rozmyslel si to a znovu bude nakrúcať. Popritom sa bude snažiť zabrániť internetovému pirátstvu.



BRATISLAVA. Luc Besson má nápad, ako by sa dali chrániť filmy. Pred pirátmi. Donedávna vyzeral byť rozlietaným producentom a scenáristom, ale ukázalo sa, že má čas aj na zdanlivo neriešiteľné problémy.

Teraz skúša svoj plán presadiť, potrebovať ho vraj budú najmä Francúzi. „Sme majstri v sťahovaní, sťahujeme ešte viac ako v Číne. Ale ja verím, že francúzski diváci sú inteligentní a pochopia, že pirátstvo filmom škodí," vravel v televízii Canal+.

Vyskúšajme, uvidíme

Besson navrhuje zriadiť na internete stránku, kde by boli filmy prístupné legálne. Okamžite po premiére by sa mali dať kúpiť za dvadsať, alebo tridsať eur - to by jednu domácnosť vyšlo ako spoločná cesta do kina.

V televízii Canal+ hovoril, že táto ponuka by mala platiť 48 hodín. A po čase by sa objavila nová, lacnejšia. Po nej ďalšia, ešte lacnejšia. A približne za 15 eur by sa mali ľudia dostať k balíku filmov, ktoré sú už niekoľko mesiacov staré.

Veľa producentov zatiaľ pre svoj nápad nezískal, vraj sa boja, že by to veľmi znížilo tržby v kinách. „Ale ja vravím, aspoň to vyskúšajme, a uvidíme. My v spoločnosti EuropaCorp sme ochotní do toho ísť."

Nepovie nič

Besson plánuje zavesiť na internet aj svoj nový film. A ten naozaj bude - hoci ešte donedávna tvrdil, že žiadny ďalší nenakrúti.

Tvrdil to, lebo si myslel, že s režírovaním by mal prestať skôr, ako začne nakrúcať jeden horší film za druhým. Pravdepodobne cítil, že mu to už hrozí. Desiaty film mal byť jeho posledným, a tým bola animovaná trilógia Arthur a Minimojovia, ku ktorej napísal aj roztomilú trojdielnu knihu. A to predsavzatie by zrejme platilo, keby nenašiel zase jednu peknú tému a nemal pri nej zimomriavky.

O čom to bude?, pýtali sa ho zvedaví na Canal+. „Ha! To nepoviem. Nepoviem nič," odvetil Besson, s úsmevom. Lebo už teraz si vie celkom jasne predstaviť, ako sa toto vzrušenie okolo neho skončí.

Nebude sa sťažovať

Doma má veľmi zvláštnu pozíciu. Kritici priznávajú, že jeho Magická hlbočina z roku 1988 ovplyvnila celú generáciu filmárov i divákov. A keď dostanú otázku, čím by bola francúzska kinematografia bez Luca Bessona, zhodnú sa minimálne na jednom: určite by sa jej ťažšie prenikalo cez hranice.

Lenže presne to mu zároveň nedokázali odpustiť - že kedysi odišiel z Francúzska a začal spolupracovať s Američanmi.

Napríklad: V Spojených štátoch sa minulý týždeň najviac chodilo na film 96 hodín s Liamom Neesonom v hlavnej úlohe. Besson k nemu napísal scenár, ale vo francúzskych médiách mu doteraz vlastne nikto poriadne nepogratuloval. „Asi ich poplietol časový posun," povedal pre Canal+, a tým dal jasne najavo, že sa na to nemieni sťažovať.

Iba krúti hlavou

Besson má zmysel pre humor, takže nemá prečo zatrpknúť. Mohol sa hnevať, keď ho po komédii Taxi obvinili, že podnecuje rýchlu jazdu a nehodovosť na cestách. Mohlo by ho trápiť, že ho niektorí kolegovia nepovažujú za dosť akademického a prisúdili mu iba jediného Césara za réžiu (za Piaty element). Ale načo?

Len raz nechápavo pokrútil hlavou nad tým, ako kritika dokáže niektoré filmy roztrhať. Pre časopis Premiere povedal: „Ako môžu tak útočiť? Veď filmy sú také milé objekty!"