Zúfalček je vlastne Nebojsa

Animovaný myšiak v kine zaujme viac obrazom ako príbehom.

17. feb 2009 o 0:00 Miloš Ščepka

Príbeh o Zúfalčekovi nie je bláznivá rodinná komédia. Pripravte sa na baladický príbeh s nádychom fantasy.

Ak sa animovaná novinka začína scénou, v ktorej sa krysa pripletie pod nohy kuchára, pripravujúceho vychýrený pokrm, spozornie každý. Lenže - hoci v Príbehu o Zúfalčekovi nájdeme viacero motívov i z ďalších starších úspešných rodinných filmov, nejde o tradičnú vykrádačku ledabolo pretretú módnym postmodernistickým náterom. A už vonkoncom to nie je bláznivá dobrodružná rodinná komédia. Skôr vážny, miestami až smutný baladický príbeh s nádychom fantasy.

Pravdaže v poetike i výtvarnom rukopise nájdeme náznaky Spláchnutého, Tria z Belleville i Predvianočnej nočnej mory, ale niet sa čo diviť: režisér Sam Fell pracoval na Spláchnutom, druhý režisér Robert Stevenhagen na Prekliatí králikolaka, na troch filmoch o Asterixovi a Obelixovi aj na legendárnom Who Framed Roger Rabbit.

Výtvarník ruského pôvodu Evgeni Tomov, ktorý vniesol do Príbehu o Zúfalčekovi kus slovanskej mäkkosti, sa zasa podieľal na nakrúcaní Tria z Belleville. Zabudnúť však nemožno na knižného ilustrátora Timothyho Basila Eringa, autora obrázkov i grafickej koncepcie knižky The Tale of Despereaux: Being the Story of a Mouse, a Princess, Some Soup, and a Spool of Thread.

Rôznorodé vplyvy sa teraz šťastne premiešali do nového, originálneho, príjemného, poetického obrazu. Tento digitálne animovaný svet nechce byť realistickejší ako skutočnosť, nechce byť ani karikatúrou či zjednodušením. V tom najlepšom zmysle pôsobí ako pôvabná oživená knižná ilustrácia.

Základom filmu je kniha autorky Kate DiCamillo, odmenená roku 2004 prestížnou Newberyho medailou. Obsahuje štyri príbehy: myšiačika Despereauxa (Zúfalček), krysiaka Chiaroscura, zvaného Roscuro (Rosvit), princeznej Pea (Hráška) a bedárskeho hlúpučkého dievčaťa Miggery „Mig" Sow (Drobinka Svinka).

Ak filmárom možno niečo vyčítať, je to dramaturgicky nezmyselná ambícia vyrozprávať za 93 minút všetko. Priveľa je tu motívov, postáv a príbehov. To, že sa zo Zúfalčeka stal myšací Nebojsa, je oproti knihe posun, spochybňujúci meno hlavného hrdinu, ale v zásade to nie je problém.

Prekáža to, že naznačeného, rozrozprávaného a nedopovedaného zostáva toľko, akoby film bol iba úvodom k seriálu. Priveľkú váhu má i nefilmovo vysvetľujúci, popisný text rozprávačky. No i keď občas stratíte niť alebo vás príbeh zamrazí, obraz pokazený dojem napraví.

Do našich kín sa mládeži prístupný film dostáva s českým dabingom. V origináli ho ozvučili samé hviezdy: Sigourney Weaver, Matthew Broderick, Dustin Hoffman, Emma Watson, Tracey Ullman, Kevin Kline, Christopher Lloyd a ďalší.