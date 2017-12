Hip-hopová smrť

Ako žil, tak aj zomrel. Tupac Shakur mal len dvadsaťpäť rokov, keď ho trafili smrtiace guľky, svojou tvorbou sa však zapísal medzi nesmrteľné legendy hudobného žánru nazývaného hip-hop.

19. feb 2009 o 0:00 Tomáš Prokopčák, Dušan Taragel

Siedmy september 1996, Las Vegas, križovatka ulíc Flamingo Road a Koval Lane, niečo pred polnocou. Padne dvanásť výstrelov, štyri guľky trafia. Neďaleko hotela Maxim, na samom okraji mesta hazardu, na území nikoho, kde sa ešte nekončia cesty a ešte sa nezačína Nevadská púšť, upadá do kómy spevák a skladateľ Tupac Amaru Shakur, známy aj pod menom 2Pac. Z kómy sa už nepreberie a v piatok 13. septembra 1996 ho na žiadosť jeho matky odpoja od prístrojov a vyhlásia ho za mŕtveho.

Zločinci a umenie

Umelci sa radi pohybujú na miestach, kde sa vyskytujú peniaze - bez peňazí sa totiž len málokedy dá zrealizovať umelecký projekt či dielo a bez peňazí aj najskromnejší umelec napokon zomrie od hladu. Kedysi (ale aj dnes) boli zdrojom peňazí bohatí mecenáši, cirkev, veľkorysí podnikatelia alebo priamo štát, ktorý môže zadať zákazku či poskytnúť bohatý grant. Ale len málokedy sa stalo, aby umenie financovali gangstri, aby ho tvorili gangstri a aby napokon gangstri aj z umenia profitovali - najmä vtedy, ak bolo úspešné a „vyrábalo" ďalšie peniaze. Začiatkom deväťdesiatych rokov sa toto pre mnohých nepredstaviteľné spojenie uskutočnilo - zločinecké gangy začali produkovať hudbu, ktorú počúvali milióny fanúšikov po celom svete, dobyli ňou hitparády, ovplyvnili módu a pritom sa vôbec netajili, kto stojí v pozadí. Áno, reč bude o americkom hip-hope a jednej jeho zvláštnej odnoži, ktorej sa hovorí gangsta rap. Gangsterský rap.

Aj nezasvätený a hudbou len ľahko „líznutý" človek „vie", čo je to hip-hop. Pri prepínaní televíznych kanálov sa i laik občas zastaví pri vysielaní hudobnej stanice MTV a pozerá, čo dávajú. Nuž a keď ukazujú tučných černochov oblečených do lesklých teplákov, s kilovými zlatými reťazami okolo krku, vyvalených v obrovskom kabriolete a rozčúlene rozhadzujúcich rukami, je jasné, že toto je hip-hop. Laikovi je samozrejme čudné, prečo sa niekto so zlatou reťazou tak rozčuľuje, ale veľmi o tom nerozmýšľa a hneď prepne ďalej. Hip-hop je dnes globálnou záležitosťou a ako taký prenikol aj na naše malé Slovensko a pre laika je hip-hopom všetko, kde sa nespieva, ale „rozpráva" či poriadne nadáva.

Všeobecne rozšírené klišé hovorí, že americký hip-hop je kultúrou trápnych pouličných gangstrov. Je aj nie je to pravda: hip-hop vznikol v sedemdesiatych rokoch ako zábava chudobných afro-amerických štvrtí a tak trochu pripomínal diskotéku. Bol hudbou a neskôr aj kultúrou ulíc, kde kariéra gangstra, člena pouličného gangu, bola bežným spôsobom, ako si zarobiť na jedlo, ako relatívne rýchlo zbohatnúť a ešte rýchlejšie zomrieť. Je pravda, že gangy si adoptovali uštekaný rapový prejav, no hip-hop, ako pomerne široký hudobný žáner, viac než problémy jednotlivých mafiánskych skupín riešil rasové otázky menšiny a väčšiny americkej spoločnosti. Povedané priamo - navážal sa do autorít - najmä do polície. Mnohí raperi však nemali výčitky svedomia pri predaji drog či pri násilnej kriminalite, a preto často končili vo väzení či v márnici.

Výkrik chudoby?

V osemdesiatych rokoch bol hip-hop okrajovým a skoro nezaujímavým žánrom. Netočili sa v ňom veľké peniaze a zaujímal len akýchsi Afro-američanov v ich rasových getách. Lenže potom prišli deväťdesiate roky a s nimi peniaze, obrovské peniaze. 15. júna 1991 sa na druhé miesto popového (!) rebríčka dostala hip-hopová nahrávka Niggaz4life kapely N.W.A. (Niggaz With Attitude). O týždeň nato sa album stal jednotkou a predalo sa z neho milión kusov. Hip-hop odrazu dokázal zarobiť. Ako to už chodí, N.W.A., ktorú tvorili veľmi silné osobnosti, sa razom rozpadla - podaktorí členovia mali pocit, že sú málo ohodnotení a vycítili šancu. Nahrávacie spoločnosti potrebovali kontroverzné postavy, a preto sa predháňali v ponúkaní zmlúv. Z bývalých členov N.W.A. sa o úspešnú kariéru pokúsil raper Ice Cube, ale aj neskorší veľký producent Dr. Dre (o niekoľko rokov objavil a presadil napríklad rapera menom Eminem). Dr. Dre však mal menší problém - s nahrávacou spoločnosťou, ktorá patrila Eazymu E, bývalému partiakovi z N.W.A. a vydávala ich nahrávky, mal podpísanú zmluvu a odísť mohol, len ak ho z kontraktu niekto vyviaže - teda presnejšie - vykúpi. Dr. Dre sa teda spojil s hudobným producentom Marionom „Suge" Knightom - a v tomto okamihu, keď vo vzduchu začali lietať miliónové zmluvy, sa hip-hop radikálne zmenil, lebo doň priamo vstúpil organizovaný zločin.

Kráľ krvavý Suge

Marion „Suge" Knight (1965) bol bývalý hráč amerického futbalu a mal povesť tvrdého obchodníka a nekompromisného a väčšinou i neférového hráča, ktorý sa rozhodol vybudovať vlastné impérium. Obchádzala ho povesť mafiána a v jeho prípade nešlo o zveličovanie. Blízky vzťah mal s kalifornským pouličným gangom Bloods, ktorý má dnes zhruba pätnásťtisíc členov a známy je svojou vyostrenou rivalitou s konkurenčným gangom nazývaným Crips. Tí majú asi tridsaťtisícovu základňu. Zmluva Dr. Dre bola zrušená veľmi jednoducho - Suge sa v spoločnosti dvoch osobných strážcov dostavil k Eazymu E, majiteľovi nahrávacej spoločnosti, a vyhrážal sa mu dovtedy, kým zmluvu s Drem neroztrhal. Dr. Dre bol voľný a následne so Sugem založili vydavateľstvo Death Row Records. Takto vzniklo legendárne hip-hopové vydavateľstvo, ktoré dodnes predalo viac ako päťdesiat miliónov albumov a zarobilo 750 miliónov dolárov. Keď sa na to pozriete z tejto perspektívy, málokto by odolal. Ak viete, že hip-hop a najmä jeho najdrsnejšia gangsta odnož má obrovský predajný potenciál a vám stačí, keď získate najtalentovanejšie raperské osobnosti, aby vám to začalo sypať, určite urobíte všetko preto, aby ste si ich získali.

2pac

Túpac Amaru bol posledný domorodý vodca Inkov a viedol povstanie proti španielskym kolonizátorom. Práve po ňom svojho syna nazvala Afeni Shakur, bývalá členka Čiernych panterov - afro-americkej organizácie bojujúcej za práva černochov. Aj keď dnes sa Tupac Amaru Shakur (1971 - 1996) spája predovšetkým s Kaliforniou a Los Angeles, svoje detstvo a mladosť strávil na východnom pobreží - v New Yorku a Baltimore. Ako dieťa prejavoval veľký talent a venoval sa poézii, divadlu a tancu. V roku 1988 sa však rodina sťahuje na západ - do Marin City v Kalifornii. Tupac sa dostal do prostredia, ktoré ho navždy poznačilo a určilo jeho ďalšiu cestu - ani predtým to nebol žiadny vzorný chlapček a pre prchkú povahu sa stále dostával do konfliktov. Tentoraz to však bol svet pouličných gangov, zbraní, drog a násilia, do ktorého ľahko zapadol a už sa nikdy nevymanil. Ako nesmierne talentovaný človek však dokázal zo svojho prostredia ťažiť a už v roku 1992 mu vyšiel prvý album 2Pacalypse Now, ktorý zaznamenal veľký úspech. Tupac sa zároveň presadil aj ako herec a hral vo filmoch Juice (1992) a Poetic Justice (1993), kde sa predviedol po boku Janet Jacksonovej.

Proti všetkým

Dalo by sa povedať, že na čo Tupac siahne, to mu vyjde. Je skvelým tanečníkom, skladateľom a najmä textárom. Stal sa rešpektovanou osobnosťou, jeho skladby sa vnímajú ako sociálne komentáre o vzťahoch medzi bielymi a čiernymi, o živote v getách, o násilí a zločinnosti, drogách a závislosti. Lenže rovnako ako pribúdali jeho úspechy, množili sa aj konflikty s políciou, justíciou či spolupracovníkmi. Množili sa obvinenia, že negatívne vplýva na mládež - najmä potom, čo jeden mladík zastrelil policajta, pričom si do slúchadiel z walkmana púšťal 2Pacalypse Now. Samotný Tupac nešťastnou náhodou pri hádke so známym postrelil dieťa (ktoré neskôr zomrelo), potom bejzbalovou pálkou zmlátil iného rapera a tak ďalej. Skrátka, Tupacovou osudovou vlastnosťou bolo, že hnal konflikty na ostrie noža a vyrábal si nepriateľov ako na bežiacom páse. Pri práci na treťom albume Me Against the World ho neznámi muži priamo v štúdiu prepadli, postrelili a okradli o štyridsaťtisíc dolárov. A aby toho nebolo dosť, súd ho obvinil zo sexuálneho napadnutia a dostal štyri a pol roka, ktoré si mal odsedieť vo väzení s najprísnejšou ostrahou na Riker's Island v New Yorku. Tupac tak dostal príležitosť zamyslieť sa nad sebou, lenže do hry vstúpil producent Suge Knight. Zatiaľ čo Tupac sedel vo väzení, album Me Against the World sa stal jednotkou v americkom popovom rebríčku a Suge zavetril príležitosť - Tupac by bol skvelou akvizíciou v jeho vydavateľstve. Ponúkol mu dohodu - Suge zaňho zaplatí kauciu jeden a pol milióna dolárov a Tupac sa upíše vydavateľstvu Death Row Records. Tupac súhlasil. S radosťou opustil väzenie a odišiel do Los Angeles, kde sa pustil do nahrávania ďalšieho albumu.

Východ proti Západu

Už počas pobytu vo väzení paranoidný Tupac vyhlásil, že za jeho prepadom a postrelením stoja rapoví speváci Biggie Smalls (Notorius B.I.G.), Puffy Combs (Puff Daddy, dnes P. Diddy), ktorý bol aj majiteľom konkurenčného hip-hopového newyorského vydavateľstva Bad Boy. Ešte pred rokom sa s nimi Tupac priatelil a nahrával, teraz sa však stali jeho úhlavnými nepriateľmi na život a na smrť. Spomenutí páni obvinenie odmietli ako absurdné, lenže oheň do ohňa prilieval najmä Suge Knight a štval Tupaca proti nim. Začala sa tak vojna medzi západným a východných pobrežím, vojna o ovládnutie rapovej scény. Tupac sa dostáva pod úplný vplyv vydavateľa Suge Knighta a pravdepodobne na jeho popud sa stáva aj členom gangu Bloods. To dáva nevraživosti medzi východným a západným pobrežím ďalší impulz. Otvorene sa rozpráva o zbraniach a pokračujú slovné útoky. V marci 1996 sa na odovzdávaní prestížnych hip-hopových cien Soul Train stretávajú ľudia vydávajúci pod značkami Bad Boy a Death Row. Okrem obligátnych nadávok sú vraj vytiahnuté pištole a padajú vyhrážky smrťou. K streľbe však nedôjde. Medzitým sa Tupacov dvojalbum All Eyez On Me stal deväťkrát platinovým a definitívne upevnil jeho pozíciu ako kráľa celej hip-hopovej scény.

Osudný september

Človeku zo strednej Európy, konkrétne zo Slovenska, môže celá raperská vojna medzi východným a západným pobrežím pripadať ako absurdná. Je to podobné, akoby si skupiny Desmod a No Name vyhlásili vojnu na život a na smrť, vzájomne sa osočovali v médiách a pri odovzdávaní Aurela sa ohrozovali zbraňami. Predstavte si však, že za týmito skupinami stojí mafia a v hre ide o stámilióny, o to, kto predá viac nosičov a zároveň tak „preperie" obrovské množstvo peňazí zarobených predajom drog. Ak sa stanete súčasťou takéhoto sveta, v ktorom má najväčšiu váhu slovíčko „rešpekt", znamenajúce, že urážku môžete zmazať len krvou, pripravte sa na to, že krv bude skôr či neskôr tiecť.

V polovici roku 1996 sa vydavateľstvo Death Row dostáva do finančných problémov - Suge Knight pravdepodobne „upratuje" z firmy peniaze na súkromné účely. Tupac, podľa vyjadrenia jeho matky, prichádza o všetky úspory a majetok prepisuje alebo ho gang Bloods či Suge osobne prinúti prepísať na iné osoby. Napriek tomu so Sugeom vystupujú ako najlepší priatelia. Tupac však vie, alebo aspoň tuší, kam sa jeho „hra" dostala a na verejnosti sa pohybuje len v nepriestrelnej veste a aj v jeho textoch sa začínajú objavovať náznaky skorého konca.

7. septembra si Suge Knight (s celou suitou) ide do Las Vegas pozrieť boxerský duel medzi Mikom Tysonom a Bruceom Seldonom. Zápas trvá len 109 sekúnd. Pri odchode, v priestoroch haly hotela, kde sa odohral boxerský duel, Tupac zazrie člena konkurenčného gangu Crips Orlanda Andersona. Zrazí ho k zemi a spolu s ľuďmi z Death Row ho zmlátia. Potom spolu so Sugeom nasadne do čierneho BMW a odchádzajú do klubu 662, ktorý je preslávený divokými nočnými večierkami. Auto šoféruje Suge, Tupac sedí na mieste spolujazdca.

O 22.55 stoja Tupac so Sugeom na križovatke a na naliehanie paparazza Tupac sťahuje okno auta a dáva sa vyfotografovať. Okolo jedenástej ich zastavuje mestská policajná hliadka a núti ich stíšiť rádio.

O 23.10, keď stoja na križovatke pred hotelom Maxim, dávajú sa do reči s nejakými ženami v susednom aute a Tupac ich pozýva na párty do klubu 662.

O 23.15 sa k Tupacovmu autu priblíži biely Cadillac so štvoricou mužov. Na aute sa sťahujú okná a na čierne BMW dopadá spŕška guliek. Padne dvanásť či trinásť výstrelov. Tupac má uviazaný bezpečnostný pás a nemôže sa skloniť, aby sa kryl. Štyri guľky ho trafia - hrudník, panvu, ruku a pľúca. Z neznámych dôvodov si v ten večer nepriestrelnú vestu neobliekol. Suge je údajne zasiahnutý do hlavy, guľka vraj ostáva zaseknutá v lebke - doktori to však neskôr poprú. Tupac ešte chvíľu komunikuje, Cadillac zmizne, v dave na ulici nastane chaos a Suge sa snaží veľkou rýchlosťou dostať do nemocnice. Tupac upadne do kómy. Zotrvá v nej šesť dní. Pri jeho posteli sa objavuje napríklad Mike Tyson či politický aktivista Jesse Jackson. V piatok 13. septembra Tupac Amaru Shakur na následky streľby umiera. Okamžite sa vynárajú špekulácie, že za atentátom stoja raperi z New Yorku a prípad začína vyšetrovať aj FBI.

My? Ani náhodou!

Notorius B.I.G. spolu s Diddym obvinenia zo zorganizovania atentátu odmietnu. Biggie pol roka po Tupacovej smrti, koncom marca 1997, plánuje vydať svoj druhý album Life After Death. Pred odchodom do kalifornského Los Angeles, kde má na cenách Soul Train odovzdať cenu speváčke Toni Braxtonovej si najíma ochranku, lebo má strach o život. Je príznačné, že práve Soul Train boli miestom, kde sa prvý raz otvorene vytiahli zbrane. Po slávnostnom večere Biggie odchádza na párty, ktorú hostí magazín Vibe v Petersenovom automobilovom múzeu. Na párty sa zúčastnia aj členovia gangov Crips a Bloods, i Biggieho šéf Diddy. 9. marca okolo obeda, po oslave, nastupuje do auta, aby sa vrátil do hotela. Diddy si sadá do druhého auta. Nedôjdu. Okolo 12.45 skríži cestu konvoju biela Toyota a postaví sa medzi jednotlivé vozidlá. K boku Biggieho auta sa priblíži ďalšie vozidlo, jeho šofér vytiahne deväťmilimetrovú pištoľ a začne strieľať. Rapera zasiahnu, rovnako ako v Tupacovom prípade, štyri výstrely a po prevoze do nemocnice umiera.

Koniec

Vojna sa tým prakticky končí. Dodnes nie je vyšetrená ani jedna z oboch kľúčových vrážd.

V prípade Tupaca Shakura sa hovorí najmä o verzii vybavovania si účtov medzi gangmi Crips a Bloods. Tvrdí to v neoficiálnej správe aj americká FBI. Menej pravdepodobná verzia špekuluje, že vraždu si mohol objednať aj sám vydavateľ Suge Knight, lebo Tupac chcel odísť z Death Row Records a Suge mu dlhoval 17 miliónov dolárov. Najmenej pravdepodobná je tá, že za ňou stoja raperi z východného pobrežia.

V prípade Biggieho je naopak najpravdepodobnejšia verzia tá, že za vraždou stojí Suge a mala byť odplatou za Tupacovu smrť. Tupac aj Notorious B.I.G. po smrti predali azda viac albumov, ako počas života. Ich mýtmi opradená smrť sa stala najlepším marketingovým lákadlom. Marion Suge Knight sa napokon tiež stal obeťou vlastných zločineckých aktivít. Za porušenie podmienky sa dostal na päť rokov do väzenia a vydavateľstvo Death Row sa dočkalo bankrotu. Po návrate z väzenia si Suge vyrábal ďalšie a ďalšie problémy, väčšinou spojené s jeho násilníckym správaním, nosením zbrane a braním drog. Vďaka rôznym procesom, ktoré sa proti nemu viedli, prišiel o väčšinu majetku a zatiaľ všetky pokusy vrátiť sa na výslnie hudobného priemyslu sa skončili neúspešne. Spojenie zločinu a umenia, ktoré kedysi zorganizoval, sa skončilo tragicky a zostali po ňom len mŕtve legendy. Tupac Shakur sa postavil do siene slávy k Jimovi Morrisonovi, Jimimu Hendrixovi či Janis Joplinovej. Naveky bude mladý a krásny, obdivovaný a uznávaný, nikdy nezostarne a nikdy nebude vychovávať vnúčatá či písať memoáre, lebo so zbraňou žil a vďaka zbrani aj odišiel.