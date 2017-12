Podmanivý pátos Morrisseymu zostáva

Britský spevák a textár, ktorému ťahá na päťdesiatku, vydal veľmi dobrý album Years Of Refusal.

18. feb 2009 o 0:00 Peter Bálik

Fanúšikov britského speváka Morrisseyho zamrzelo, že v poslednom čase hovorí o odchode z hudby. Už raz sa k tomuto úteku do anonymity odhodlal, ale nakoniec jeho comeback ukázal, ako veľmi táto výrazná postava Britom chýbala.

BRATISLAVA. Možno sú reči britského speváka Morrisseyho o hudobnom dôchodku iba promom pre jeho najnovší album Years Of Refusal, ktorý vyšiel nedávno po celom svete. Deviata radovka tohto výnimočného speváka sa zaoberá témami odchodu, straty lásky a smrteľnosti.

Národný poklad

Morrissey je dnes pre Britov niečo ako žijúci národný poklad. Ak zoberieme do úvahy možnosť, že to nezabalí, práve sa nachádza niekde uprostred hudobnej dráhy. Domáci si ho hýčkajú, o čom svedčí úspech posledných albumov You Are The Quarry a Ringleader Of The Tormentors na ostrovoch. Očakáva sa, že rovnako zaberie aj najnovší Years Of Refusal.

No nebolo to vždy tak. Morrissey sa v osemdesiatych rokoch preslávil ako člen alternatívnej gitarovej skupiny The Smiths. Spolu so skladateľom Johnnym Marrom chrlili jednu skvelú pieseň za druhou, tak ako v šesťdesiatych rokoch Lennon s McCartneym.

Lenže Marr dal kapele zbohom a Morrissey musel koncom 80. rokov čeliť výzve sólovej kariéry. Mnohí ho dlhé roky kritizovali, že jeho hudobný život po The Smiths za veľa nestál. Sólovkám možno chýbala ľahká Marrova ruka, ale stále dokázal písať skvelé veci ako kolekcie piesní na Vauxhall and I (1994) alebo Your Arsenal (1992).

Keď vydal album Maladjusted (1997), kritika ho strhala a odkopnutý spevák vymenil dom v Dubline za Los Angeles a zmizol v uliciach tohto amerického veľkomesta. Hudba ho prestala za〜ujímať, akoby ho premohol pocit, že je na tomto svete navyše. Fanúšikov síce občas obšťastnil malým turné, ale trvalo ďalších sedem rokov, kým vydal album s novými piesňami.

Veľký návrat

Comeback s You Are The Quarry z roku 2004 všetko zmenil. Z hudobnej a textovej stránky jeho najlepšia platňa od Vauxhall and I. Ak nie ešte lepšia!

Pauza mu dala obrovskú silu a nový dôvod na existenciu. Ak si pozriete jeho koncertné DVD Who Put M in Manchester, jeho vystúpenie je vlastne takým popovým kultom osobnosti. Za chrbtom kapely svieti obrovský vysvietený nápis MORRISSEY, ale vďaka jeho tajomnej osobnosti a vrelosti mu tento pátos ľudia tolerujú.

Mozz, ako mu familiárne hovoria hudobní novinári, má v sebe niečo z veľkej teatrálnosti vlastnej kantilénovým vokalistom z Repete, ale zároveň v ňom žije duša punkového speváka. Je to absurdná kombinácia, možno Morrissey je jediný človek v pop­music, ktorý dokáže byť „sladký" a zároveň „drsný".

VIDEO: Rozhovor a ukážky z nového albumu



Years Of Refusal je niekde na pomedzí jeho dvoch predchádzajúcich albumov. Je určite lepší ako Ringleader, ale zas nie taký skvelý ako Your Are The Quarry. Predovšetkým je to dobrá kolekcia Morrisseyho vecí. Hlavnou témou je strata Mozzovho milovaného človeka, nevieme, či zomrel, alebo ho iba opustil. Ale to je veľkou devízou jeho lyriky, je zoširoka interpretovateľná.

Odpoveď v textoch

Všetky odpovede na môj život nájdete v mojich textoch, odpovedá spevák, ak sa novinári snažia rýpať v jeho osobnom živote. Za chvíľu bude mať 50, ale súkromie zostáva malou záhadou. Kto je Morrissey? Snažili sa ho „dekonštruovať" viacerí publicisti, ale s polovičnými výsledkami.

Vieme, že miluje Jamesa Deana a Oscara Wildea, je vegetariánom, bojovníkom za práva zvierat, antibushovcom a pravdepodobne gayom, aj keď dlhé roky tvrdil, že je panic a sex rád nemá.

Fakty nie sú v jeho živote dôležité. Skôr piesne. Morrissey je hľadačom krutej pravdy o nás a o svete okolo a zároveň veľkým romantikom. Na Years Of Refusal vyznieva toto spojenie stále čarovne.