Slovenské divadlá mieria do Prahy

Cez víkend sa začal 14. ročník festivalu Slovenské divadlo v Prahe.

18. feb 2009 o 0:00 čtk, ea

BRATISLAVA. Zdena Studenková, Kamila Magálová, Táňa Pauhofová, Zuzana Kanócz, Jozef Vajda aj Emil Horváth zo Slovenského národného divadla odštartovali v sobotu v Prahe festival Slovenské divadlo.

Predstavili sa v „prudko súčasnej slovenskej story" Ivety Horváthovej Fetišistky na javisku Divadla Bez zábradlí, kde bude festival pokračovať až do júna. Sedem súborov uvedie sedem inscenácií v dvanástich predstaveniach, z ktorých dve uvedie aj Divadlo Antonína Dvořáka v Příbrame.

Myšlienkou 14. ročníka festivalu je udržiavanie česko-slovenských kultúrnych a spoločenských stykov. Festival ponúka výber z vlaňajšej produkcie slovenských divadiel. Patrónom tohto ročníka je Milan Lasica.

V marci by malo do Prahy zavítať Slovenské komorné divadlo z Martina s inscenáciou Juana Carlosa Rubia Fajčenie je drina a nitrianske Divadlo Andreja Bagara s bláznivou groteskou Okuliare Eltona Johna od Davida Farra. V apríli bude festival pokračovať inscenáciou Remarqueových Troch kamarátov v réžii Martina Čičváka z produkcie Divadla Aréna. V máji príde do Prahy už tradičný hosť - Radošinské naivné divadlo so svojou 50. inscenáciou Stanislava Štepku Niekto to rád slovenské.

V júni by prehliadku mal zakončiť projekt bratislavského Štúdia L+S so Strniskovou inscenáciou Rybárik kráľovský od Williama Douglesa Homea. Predstavia sa v nej Emília Vášáryová, Milan Kňažko a Milan Lasica. Inscenácia bude mať premiéru na Slovensku v posledný februárový deň.