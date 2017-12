V Londýne rozdajú hudobné ceny Brit Awards

Dnes (v stredu) večer sa budú v londýnskom Earls Court Exhibition Centre odovzdávať hudobné ceny Brit Awards. Zoznamu kandidátov vládnu skupina Coldplay a speváčka Duffy.

18. feb 2009 o 9:30 SITA

BRATISLAVA. V stredu večer sa budú v londýnskom Earls Court Exhibition Centre odovzdávať hudobné ceny Brit Awards. Zoznamu kandidátov vládnu skupina Coldplay a speváčka Duffy so štyrmi nomináciami. Slávnostné oceňovanie by malo začať o 21.00 hod.

Coldplay a Duffy stoja proti sebe v kategóriách najlepší britský album a singel. Duffy je okrem toho nominovaná v kategóriách Britská speváčka a Britský nováčik, zatiaľ čo Coldplay sú nominovaní na najlepšiu britskú skupinu a živé vystúpenie. Po tri nominácie majú skupiny Elbow a Scouting For Girls. The Ting Tings, Radiohead, Adele, Girls Aloud a Estelle získali po dve nominácie. Pätica skupín AC/DC, Fleet Foxes, The Killers, Kings of Leon a MGMT je v medzinárodnej sekcii nominovaná v kategórii skupina aj album.

Fanúšikovia mohli za svojich obľúbencov hlasovať v kategóriách Britský singel, Britské živé vystúpenie a Britský nováčik. O víťazovi prvej menovanej kategórie sa rozhodne telefonickým hlasovaním počas ceremoniálu. Britská hudobná akadémia, ktorú tvorí asi tisíc odborníkov a kritikov, rozhodne o víťazoch zvyšných ôsmich kategórií.

Na slávnostnom ceremoniáli sa naživo predstavia Take That (Up All Night), Girls Aloud (The Promise), Kings of Leon (Use Somebody), Duffy (Mercy), U2 (Get on Your Boots), Coldplay (Viva la Vida), Pet Shop Boys a Lady GaGa (What Have I Done To Deserve This?), Estelle a The Ting Tings (Great DJ).

Skupina Pet Shop Boys si prevezme cenu za výnimočný prínos hudobnému priemyslu (Outstanding Contribution to Music). Cenu kritikov (Critic's Choice) udelia formácii Florence and the Machine, ktorú reprezentuje predovšetkým speváčka Florence Welch. Moderátormi večera budú James Cordon, Mathew Horne a austrálska speváčka Kylie Minogue.

Informácie zverejnil spravodajský portál news.bbc.co.uk.