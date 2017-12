Eurovízia á la Slovenská televízia

Prvé národné kolo populárnej pesničkovej súťaže vzbudzuje diskusie o praktikách v STV.

19. feb 2009 o 0:00 Oliver Rehák, Oliver Rehák, Peter Bálik

Slovenská televízia začala vysielať Eurovision Song Contest. Po prvom národnom semifinálovom kole „najprestížnejšej piesňovej súťaže populárnej hudby v Európe“, ako ju televízia označuje, visí niekoľko otáznikov.

BRATISLAVA. Po desaťročnej pauze sa Slovensko opäť zapojilo do Eurovízie. Podľa licencie si každá krajina môže upraviť podobu tejto súťaže. Tak napríklad Česi, po fiasku s Kabátom, ktorý skončil posledný, sa rozhodli tento rok poslať do veľkého finále v Moskve priameho kandidáta - rappera Gipsyho. Slovenská televízia sa rozhodla pre semifinálové kolá s hlasovaním ľudí a porotou.

Je ich päť a v každom má vystúpiť desať účastníkov. Hneď v prvom, ktoré sa konalo v nedeľu, vznikol problém. Na skúške spadol z pódia spevák Desmodu Kuly. Keď sa ukázalo, že skupina nemôže vystúpiť, náhradník šancu nedostal.

Kto je to náhradník

„Keď prišlo k tomu zraneniu, pýtali sme sa, či sa teda máme pripraviť. Dlho nám to nik nevedel povedať, až sme stretli dramaturga, pána Juhanesoviča. Ten nám tlmočil odkaz od programového riaditeľa, že nevystúpime, ale že máme zostať. Že sa nám to vráti na deťoch alebo na budúcej spolupráci. Rozhodli sme sa, že tam už nepôjdeme. Nedôverujeme týmto ľuďom," povedala pre SME speváčka skupiny Tanx Nela Horváthová.

Túto skupinu vybrala dramaturgická rada súťaže ako prvého náhradníka. Tanx sa však o tom dozvedeli až krátko pred priamym prenosom: „Jediný dôkaz, že sme náhradníci, je zoznam na webe. Nedostali sme žiadnu zmluvu a len dva dni pred prvým kolom nám volal šéf výroby, že máme prísť. Museli sme tam zbytočne sedieť od jedenástej do šiestej, no na našu otázku, či by nestačilo byť na telefóne, nám povedali, že nie."

Načo sú potom dobrí náhradníci? Podľa Vladimíra Juhanesoviča pre prípady, keby sa zistilo porušenie pravidiel súťaže. Všetci účastníci totiž mali podpísať čestné vyhlásenie, že ich skladba „nebola komerčne vydaná a ani verejne predvedená pred termínom 1. 10. 2008".

Náhradník teda dostane šancu iba vtedy, ak by semifinalista „nepodpísal zmluvu alebo niekto naňho pošle teplý bonz, že tá pesnička už bola uverejnená skôr a my sa to dozvieme krátko pred nakrúcaním".

Na otázku, čo by sa stalo, keby sa spevák Desmodu zranil na skúške pred posledným kolom, nám Vladimír Juhanesovič povedal, že to by sa považovalo za zásah vyššej moci a vystúpilo by opäť iba deväť finalistov.

Kto sú dramaturgovia

Otázniky visia aj nad dramaturgickou radou, ktorá vyberala päťdesiat semifinalistov z vyše 170 zaslaných pesničiek. Jej jediným oficiálnym členom je Vladimír Juhanesovič. Ostatné mená televízia tají, podľa Juhanesoviča preto, aby na nich nebolo možné vyvíjať tlaky.

Podľa našich informácií ide ešte o dramaturgičku STV Ildikó Schreiberovú a Juraja Čurného. Ten nám to nepotvrdil, ani nevyvrátil: „Nemôžem vám to povedať, aj keby som veľmi chcel. Aj keď to povie STV, môžem to len zobrať na vedomie. Nie som oprávnený potvrdzovať ich vyjadrovania, moja zmluva sa týka iba scenára a ďalšej práce na projekte Eurosong."

Juraj Čurný je členom predstavenstva spoločnosti OPUS a. s. a zástupcom riaditeľa Forza music. Posledná menovaná firma má pritom v katalógu päť interpretov, ktorí sa dostali do päťdesiatky semifinalistov súťaže Eurovízia.

Na otázku, či nepovažuje za konflikt záujmov rozhodovať o hudobníkoch, ktorých firma, kde pracuje, vydáva, odpovedal: „Vy žartujete! Ak by vám STV autorizovala, že som členom výberovej komisie, tak vám hneď poviem, že keď som v rámci scenára počúval pesničky, tak som pri deväťdesiatich percentách ani nevedel, kto je autorom. Slovensko je také malé, že nie je možné urobiť podobnú akciu. Pretože ak ste si všimli, píšem scenár na Eurovízii, som v Soze, robím v orgánoch Opusu a pracujem vo Forze. Nie je podstatné, či je niekto z Forzy alebo Opusu, dôležité je, aby akcia dopadla dobre. Nevidím v tom problém."

Kto sú účinkujúci

Po prvom kole súťaže sa okrem neúčasti Desmodu najviac diskutuje o postupe skupiny VIP do finále. Hoci dostala najmenej diváckych esemesiek, porota jej dala divokú kartu. Podľa šéfa Laca Lučeniča z nich najviac „sršala energia".

Skupina je pritom pravdepodobne jedným z umelých projektov, ktoré vznikli iba pre Eurovíziu. Nikde sa nedopátrate o jej doterajšej kariére. Nájdete iba informácie, že gitarista Michal Kovalčík spolupracoval s Metalindou, Petrom Nagyom alebo Mariánom Greksom.