Hiphoper s gitarou? Môže byť

Málo raperov obstojne spieva, a naopak, málo spevákov vie rapovať. Tobôž o dyslektikoch a českej politike.

19. feb 2009 o 10:00 Miloš Krekovič

Málo rapperov obstojne spieva a naopak, málo spevákov vie rapovať. V Česku je chlapík, ktorý zvláda oboje. Ondřej Ládek, alias Xindl X má sýty hlas, pohotový jazyk a pesničky, ktoré si zloží, si aj zahrá. Sám o sebe tvrdí, že hrá hiphip folk - čosi ako slampoetry s akustickou gitarou. Návod ke čtení manuálu je jeho debut, ktorý nahral s kapelou, v plnej zostave, aj s dychmi. Džez, folk, blues, spolu im to šľape.

Svojrázny prejav sa zrodil pri táboráku, na chate, kam tento pesničkár jazdil s kamarátmi. „Keď sa potom večer zahrali už všetky pesničky zo spevníkov, začali chalani rapovat svoje obľúbené pecky od WWW, PSH a ďalších kapiel a ja som do toho improvizoval rôzne riffy na akustike,“ spomína pre server Portýr. „A zistil som, že v tejto podobe ma tie pesničky bavia viac, než v tej pôvodnej s elektronickým beatom a hromadou samplov.“

PESNIČKA "ANDĚL" V TELEVIZNYCH SPRAVACH

Dnes je už Xindl X vychytený hudobník. Neboli to však média, kto by ho pretláčal, úspech prišiel zdola. Najprv na Bandzone. cz, známej internetovej stránke, kde kariéru začínajú a väčšinou aj končia stovky amatérov. Pražský hudobník tu založil svoj profil, a zakrátko na nej vyhral hitparádu. Povzbudený šiel do prestížnejších súťaží, v ktorých bodoval tiež. Očaril dokonca porotu na festivale Porta, kde inak hrávajú trampské country.

PESNIČKA „MAMUT“ V SÚŤAŽI ČESKO HLEDÁ PÍSNIČKU

Netreba sa čudovať. Xindl X si pestuje imidž burana, ale keď otvorí ústa, všetko je inak. Prekvapivé obrazy, slovné hračky a odkazy - tento mladík je očividne sčítaný. Prezývku má z filmu Woodyho Allena, scenáristiku dokonca študoval a v reklamnej agentúre pracoval ako textár. So slovami to skrátka vie, oplatí sa sledovať aj jeho blog.

Pesničky, čo skladá, sa zväčša krútia okolo jedného: sexu. Jeho pesničková kamasútra je však literárne vycizelovaná a on pri nej začína a končí preto, že chce byť úprimný."Nerozumím této době, ani tomu v sobě / A nevěřím, že na tom nejsi podobně.“ Veru, také verše by si sídliskový pozér nikdy nedovolil.

KLIP K PESNIČKE „DYSLEKTIK“

Jediné, čo mrzí, je fakt, že tento vynikajúci album u nás kúpite len cez internet. Počkať si na Slovesku musíme aj na koncerty. Možno stačí do leta. Trenčianska Pohoda je presne tou akciou, kam by český hiphop folker zapadol.