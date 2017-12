Retro pop je kráľom Brit Awards

Na Brit Awards sa Bono z U2 vyznal z veľkej lásky k dievčenskej skupine Girls Aloud a mladá waleská speváčka Duffy získala tri sošky zo štyroch.

Peter Bálik

Vyhlasovaniu hudobných Brit Awards kraľovala waleská speváčka Duffy, ktorá premenila tri zo štyroch nominácií.

BRATISLAVA, LONDÝN. Na amerických Grammy sa Duffy príliš nepresadila, ale všetko si vynahradila na Brit Awards. Na najpodstatnejších cenách britského nahrávacieho priemyslu sa stala hlavnou hviezdou ceremoniálu, ktorý sa uskutočnil v stredu v Londýne. O cenách informovala BBC.

Mladá waleská speváčka vyhrala v kategóriách najlepší album, singel a nováčik. Jej dominancia na Brit Awards nebola až taká prekvapivá. Debut s názvom Rockferry bol najúspešnejším albumom na ostrovoch v uplynulom roku. Okrem toho za nahrávku, ktorá silne čerpá zo 60. rokov, ocenili aj jej producenta Bernarda Butlera, z minulosti známeho z pôsobenia skupiny Suede.

Duffy, ktorá na večere povedala, že za jej víťazstvom stojí „päťročná drina“, s humorom dodala: „Je skvelé tu byť. Najlepšia britská žena, neviem, čo to presne znamená, ale moja mama odviedla dobrú prácu, že sa jej nenarodil syn.“

Pet Shop Boys, Brandon Flowers a Lady GaGa:

Cena pre veterána

Najlepšou kapelou sa stala trochu prekvapivo alternatívna skupina Elbow, ktorá v minulom roku stihla vyhrať aj prestížnu cenu Mercury Music Prize. Znamená to, že si ju vďaka jej poslednému albumu The Seldom Seen Kid rovnako vážia ľudia zo šoubiznisu aj kritici.

Cena za najlepšieho „britského muža“ putovala do rúk veterána Paula Wellera. Právom. Jeho posledný sólový album 22 Dreams je asi najväčšou hudobnou výpravou, ktorú tento skvelý pesničkár podnikol od svojich punkových čias z konca sedemdesiatych rokov.

Z popovej scény zabodovala dievčenská skupina Girls Aloud. Tá si odniesla sošku za najlepšiu pesničku The Promise. Umelej skupine piatich krásavíc dokonca vzdal hold aj Bono z U2.

„Chcel by som byť členom Girls Aloud. Podľa mňa robia pop výborne. Sú výbornou skupinu a právom im patrí pozornosť. Majú všetko, čo má mať popová kapela - pesničky, výzor,“ povedal 48-ročný spevák, ktorý so svojou kapelou predviedol na ceremoniáli ich nový hit Get On Your Boots.

Chlap č. 1

Zo zahraničných umelcov sa najviac darilo alternatívnej rockovej štvorici Kings Of Leon, ktorú majú stále Briti radšej ako v ich americkom domove. Rodinný band si dve ocenenia za najlepšiu zahraničnú kapelu a album zaslúžil za poslednú nahrávku Only By The Night, s ktorou skupina mieri veľmi vysoko.

Na Brit Awards ocenili aj amerického rapera Kanye Westa. „Najlepší zahraničný mužský umelec“ sa ceremoniálu nezúčastnil, ale svojim fanúšikom odkázal: „V každom národe som chlapom číslo 1!“

Najlepšou živou skupinou sa prekvapivo stala metalová legenda Iron Maiden. Bruce Dickinson a spol. poďakovali prostredníctvom videa s ich slávnym maskotom Eddiem na pozadí.

Estelle a The Ting Tings:

Deň na h...

Naopak, prekvapením bolo ignorovanie najpredávanejšej svetovej kapely Coldplay. Skupina okolo speváka Chrisa Martina bola nominovaná až v štyroch prestížnych kategóriách, ale nakoniec vyšla naprázdno. Pritom nedávno si z amerických Grammy odniesla až tri hlavné ceny.

„Práve sme sa vrátili z Japonska a prišli sme o všetky ceny,“ povedal po ceremoniáli viditeľne sklamaný Martin a dodal: „Poviem to na rovinu. Tento deň stál za h....“