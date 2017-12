FOTO: Brit Awards 2009

19. feb 2009 o 15:12 SITA, TASR

LONDÝN. Vyhlásili hudobné ceny Brit Awards. Na slávnostnom ceremoniáli sa naživo predstavili Take That (Up All Night), Girls Aloud (The Promise), Kings of Leon (Use Somebody), Duffy (Mercy), U2 (Get on Your Boots), Coldplay (Viva la Vida), Pet Shop Boys a Lady GaGa (What Have I Done To Deserve This?), Estelle a The Ting Tings (Great DJ). Divákov večerom sprevádzali James Cordon, Mathew Horne a austrálska speváčka Kylie Minogue.