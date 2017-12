Ak Oscara nezíska, bude to rekord

Herečka Kate Winsletová má istotu. Buď sa jej ujde Oscar, alebo rekordná smola.

20. feb 2009 o 0:00 (reuters, kv)

BRATISLAVA, LOS ANGELES. Do dejín Oscarov sa dá zapísať rôzne. Akú-takú útechu to dáva herečke Kate Winsletovej. Ak sa jej v nedeľu večer v Los Angeles zlatá soška neujde, zaradí sa aspoň medzi rekordných smoliarov. Šesťkrát byť nominovaná za herecký výkon a zakaždým obísť naprázdno, sa z herečiek zatiaľ „podarilo“ len dvom.

Odhady však 33-ročnej Winsletovej prajú. „Myslím, že prišiel jej čas,“ povedal o nej kritik Pete Hammond. „Keď budú členovia Akadémie hlasovať, okrem filmu The Reader budú myslieť aj na snímku Núdzový východ.“

Ohnivká v reťazi mala totiž Winsletová dve. Filmy Núdzový východ a The Reader, v ktorých hrá, prišli do kín v krátkom časovom rozpätí. Spoločné majú aj to, že ich príbehy sa odohrávajú v minulosti. Núdzový východ, ktorý hovorí o kríze jedného manželstva v 50. rokoch, oscarové nominácie obišli. Nezabral ani fakt, že v ňom Winsletová po prvýkrát od Titanicu hrá po boku Leonarda DiCapria.

S The Reader však Winsletová šancu na prvú zlatú sošku má. Zamestnala v ňom maskérov. Ženu, ktorú hrá, desaťročia ťaží bremeno z čias druhej svetovej vojny. V Európe už film, podobný nemeckej snímke Životy tých druhých, vzbudil rozruch.

Kritici mu vyčítajú, že zľahčuje zločiny nacizmu. Tŕňom v oku je aj vzťah staršej ženy a dospievajúceho chlapca, ktorý režisér Stephen Daldry otvorene zobrazuje. To však môže byť aj výhoda.

„Kate jasne vedie. Hrá vo filme o holokauste, rozpráva cudzokrajným prízvukom, dramaticky starne a keď je nahá, vyzerá skvelo,“ zhrnul Winsletovej tromfy Tom O’Neil.