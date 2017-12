V Brne vystúpi heavy-metalová skupina Motörhead

19. feb 2009 o 18:08 SITA

BRATISLAVA. Na Velodrome v Brne odohrá 4. júla koncert anglická heavy-metalová skupina Motörhead. Formácia združená okolo frontmana Lemmyho Kilmistera sa za riekou Moravou ukáže v rámci letného európskeho turné, na ktorom vystúpi na sólových koncertoch i rockových hudobných festivaloch. Skupina Motörhead sa v Česku predstavila niekoľkokrát, napríklad v roku 2004 na festivale Trutnov. V Brne ale doposiaľ nekoncertovala.

Britská skupina Motörhead vznikla v roku 1975. Na svojom konte má doposiaľ 19 štúdiových albumov, tým posledným je nahrávka Motörizer (2008). Jej zostavu od roku 1992 tvorí líder Lemmy Kilmister (spev, basgitara), Phil Campbell (sólová gitara, sprievodné vokály) a Mikkey Dee (bicie a perkusie). V rokoch 1992 až 1995 v hudobnom zoskupení pôsobil aj gitarista Michael "Würzel" Burston.

Najväčšími hitmi Motörhead, ktorí sami seba označujú za "najhlasnejšiu kapelu na svete", sú skladby Overkill, Ace of Spades, Bomber, Motorhead, No Class či Killed by Death.

Informáciu zverejnila oficiálna stránka skupiny www.imotorhead.com.