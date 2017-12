Klaxons vystúpia na Pohode

Londýnski chlapci z Klaxons pricestujú na slovenskú Pohodu. Letný festival privíta anglickú štvoricu v sobotu 18. júla.

20. feb 2009 o 13:11 SITA

BRATISLAVA. Londýnski chlapci z Klaxons pricestujú na slovenskú Pohodu. Letný festival, ktorý svoje brány otvorí 16.-18. júla, privíta anglickú štvoricu v sobotu 18. júla. Klaxons si okrem Slovenska zahrajú aj na mnohých ďalších festivaloch, kde budú prezentovať svoj zatiaľ nepomenovaný, v poradí druhý štúdiový album. Mal by vyjsť práve v letných mesiacoch.

Klaxons, ktorý v súčasnosti hýbu hudobnou scénou, získali v roku 2007 prestížnu hudobnú cenu Mercury Prize za ich debutový štúdiový album Myths of the Near Future. Skupina je tiež známa termínom nu-rave, ktorý sami vynašli.