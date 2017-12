Jon Lord príde v marci na Slovensko

Jon Lord, jeden z najznámejších rockových hudobníkov, bývalý člen hard-rockovej formácie Deep Purple, príde v marci na Slovensko.

BRATISLAVA. Na koncertoch v Bratislave a Košiciach predstaví časť slávneho Concerta For Group and Orchestra, svoju sólovú tvorbu aj skladby z repertoáru skupiny Deep Purple, ktorej bol členom až do roku 2002.

Jon Lord sa predstaví so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, pričom z koncertu bude vyrobený zvukový záznam. Dve bratislavské vystúpenia sa uskutočnia vo veľkom štúdiu Slovenského rozhlasu 11. a 12. marca, o dva dni neskôr sa Jon Lord predstaví v košickom Dome umenia so Štátnou filharmóniou Košice. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu bude dirigovať Martin Majkút, sprievodnou skupinou bude kombo Emila Frátrika. Do Bratislavy príde o pár dní skôr, aby s orchestrom aj skupinou jednotlivé skladby naskúšal.

S myšlienkou projektu Concerto For Group and Orchestra sa zaoberal Jon Lord ešte koncom šesťdesiatych rokov. Bolo to v období hudobného formovania Deep Purple a najslávnejšej zostavy v zložení Jon Lord, Ian Gillan, Ian Paice, Richie Blackmoore, Roger Glover. Manažment kapely s priekopníckym a vlastne veľmi riskantným projektom nielenže súhlasil, ale tiež promptne zarezervoval termín v svetoznámej Royal Albert Hall s orchestrom Royal Philharmonic Orchestra. Koncert sa s veľkým úspechom odohral v septembri 1969 a tri mesiace na to vyšiel aj na LP platni. V roku 2002 vyšiel záznam aj na DVD.

Jon Lord je rodák z anglického Leicestru, bol hráčom na klávesy a hammond organ v skupine Deep Purple. Táto hard-rocková formácia vznikla vo februári 1968 pod pôvodným názvom Roundabout, Jon Lord bol jej spoluzakladateľom. Koncertnú premiéru mali 20. apríla 1968 v dánskom meste Tastrup, tam aj prvýkrát vystúpili pod názvom Deep Purple.

Prvý album Shades Of Deep Purple vydali v júli 1968. S jednou prestávkou sú na hudobnej scéne dodnes. Na svojom konte majú 18 štúdiových albumov, ten zatiaľ posledný Rapture Of The Deep Purple vydali v novembri 2005. Jon Lord hral v skupine do roku 2002, jeho diskografia obsahuje desiatku sólových albumov.