Operu SND treba premenovať

Medzi priaznivcami Opery SND sa rozpútala diskusia, čo ďalej s touto kultúrnou inštitúciou. Pri príležitosti hosťovania Ľubice Vargicovej a Miroslava Dvorského mi napadlo riešenie.

21. feb 2009 o 0:00 Michal Hvorecký

Medzi priaznivcami Opery SND sa rozpútala diskusia, čo ďalej s touto kultúrnou inštitúciou. Pri príležitosti hosťovania Ľubice Vargicovej a Miroslava Dvorského vo Verdiho legendárnej La Traviate mi, zrejme pod vplyvom katarzného zážitku, napadlo riešenie. Prvá hudobno-divadelná scéna má šancu rásť a prekvitať, a nie utápať sa v problémoch s klesajúcou návštevnosťou, čoraz menším počtom premiér, únikom osobností do zahraničia a zlými odbornými odozvami.

Operu treba premenovať. Navrhujem Niederösterreichische Volksoper Pressburg (NVP), čiže Dolnorakúska ľudová opera v Prešporku. Pri každej návšteve si zlepším znalosti nárečí z okolia štátnej hranice. Pri sále stoja hostesky z cestovných kancelárií a vítajú hostí s pohárom sektu a preloženým programom. Pri východe z budovy trónia autobusy, do ktorých nastupujú dojatí návštevníci, aby sa vrátili do dediniek vzdialených najviac hodinu jazdy od Bratislavy.

Vyriešilo by sa mnoho problémov naraz. Staromódna réžia, infantilné herectvo, archaické kostýmy, konzervatívna dramaturgia? Konečne! Viedenskú štátnu operu ovládla európska avantgarda. Malomeštiak môže po predstavení len zavolať bú a vonku si po rakúsky uľaviť.

Že bratislavský orchester občas znie trochu ako dychovka ministerstva vnútra? Toto nie sú snobskí fajnšmekri, ktorí počujú každý kiks trumpety, ale vzorní dôchodcovia, čo sa chcú pekne obliecť, ďalekohľadom hodnotiť výzor speváčok, a zaspomínať na staré dobré časy operety aj dobrých mravov.

Ľubicu Vargicovú, ktorú v Bratislave Rakúšania vítali ako pravú opernú divu, si NVP (predtým SND) bude môcť so štedrou podporou dolnorakúskej vlády nasadiť do hlavných úloh aj trikrát mesačne, nielen raz za dva roky. Teším sa na to, pretože aj ja ju zbožňujem. Porakúštime zopár speváckych mien na Ljubiza Värgitzowa a Miröslaw Dwörsky a ručím za plný dom!