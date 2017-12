Hollywood v duchu pochmúrnej tragédie

Film Valkýra je ďalším príspevkom do série snímok o nepodarenom pokuse o puč v hitlerovskom Nemecku.

21. feb 2009 o 0:00 Miloš Ščepka

Po skončení druhej svetovej vojny bolo treba presvedčiť ľudí spracovaných propagandou, že Nemecko nie je nepriateľ a Nemci nie sú krvilačné zvery.

Frekventovaná téma

Aj preto sa téme nepodareného pokusu o puč v hitlerovskom Nemecku 20. júla 1944 venovalo mnoho dokumentárnych i hraných filmov, počnúc drámou Es geschah am 20. juli z roku 1955.

Neskôr to bol dokument s hranými rekonštrukciami Operation Walküre, americko-juhoslovanská dráma The Plot to Kill Hitler, nemecký film Stauffenberg, americké dokumenty Rommel and the Plot Against Hitler a Operation Valkyrie či nedávno dokončená dokumentárna dráma Stauffenberg - Die wahre Geschichte.

Ohlasy, ozveny i predtuchy atentátu sú zrejmé i v „civilných" nemeckých drámach z vojnových čias Aimée a Jaguár a Sophie Scholl.

Kniha o matke sa stala bestsellerom

Významnou postavou sprisahania bol potomok starej šľachtickej rodiny Claus Philipp Maria Justinian Schenk Graf von Stauffenberg, popravený bezprostredne po potlačení vzbury. Stauffenbergova manželka Nina zomrela pred tromi rokmi. Syn Bertold dosiahol hodnosť generála Valkýra (Valkyrie) v západonemeckej armáde a druhý syn Franz-Ludwig sa stal poslancom nemeckého i európskeho parlamentu.

Dcéra Konstanze vlani vydala o svojej matke knihu, ktorá sa stala bestsellerom. Pozostalí, ale i obdivovatelia, ktorí si Stauffenbergovu pamiatku pravidelne pripomínajú už od konca vojny, sa na zámer hollywoodskych štúdií United Artists nakrútiť nový film zákonite pozerali s istým podozrením.

Herecké obsadenie vyvolávalo nedôveru

Silnejúcim s prenikajúcimi informáciami o obsadení: Terence Stamp, Tom Wilkinson, Bill Nighy, Eddie Izzard i Kenneth Branagh často účinkujú v komerčných žánrových snímkach. Korunu nasadilo obsadenie Toma Cruisa do hlavnej úlohy.

Rolu Niny Stauffenbergovej paradoxne zverili holandskej herečke Carice van Houten, ktorá v hlavnej role vojnovej drámy Paula Verhoevena Čierna kniha hrala židovskú členku odboja.

Verná rekonštrukcia skutočných udalostí

Režisér Bryan Singer, hoci nakrútil adaptáciu románu Stephena Kinga Nadaný žiak, bol úspešnejší s kasovými trhákmi X-Men, X-Men 2 a Superman sa vracia, aj ako režisér televízneho seriálu Dr. House.

Rozpočet 75 miliónov dolárov tiež naznačoval, že pôjde skôr o veľkofilm. Napokon sa však všetky obavy ukázali ako falošné. Snímka je vernou rekonštrukciou skutočných udalostí. Opisuje dozrievanie a realizáciu prevratu.

Atentát na Hitlera bol jednou jeho časťou, rovnako dôležitý bol mechanizmus prevzatia moci a plány na jej využitie na záchranu Nemecka.

Film sa úplne spolieha na silu, sugestívnosť a emotívnosť faktov - a tomu podriaďuje všetko vrátane hereckých výkonov, hoci sa zákonite nevyhol zjednodušovaniu, patetizmu, popisnosti a rozvláčnosti. Suverénne rozpráva známy príbeh, preto v historickej dráme prevláda ladenie do pochmúrnej osudovosti antickej tragédie. Neskrýva, že sa nechce zapáčiť všetkým divákom.

Ale tých, ktorých osloví, nesklame.