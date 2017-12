Fero Hora vyberá: Sexi dievčatá s gitarou

Bobbie Gentry, Melanie a Joni Mitchell. Tri speváčky a skladateľky, ktoré si vypomáhajú pri svojich kompozíciách s gitarou. Ako znejú?

20. feb 2009 o 20:00 Fero Hora, Tomáš Rybár

V histórii svetového popu a rocku poznáme celý rad speváčok a skladateliek, ktoré svoje kompozície sprevádzajú na rôznych hudobných nástrojoch. Dnes sa zameriame na tri z nich, ktorých hlavným sprievodným inštrumentom je gitara.

Americká speváčka, skladateľka a gitaristka Bobbie Gentry sa narodila ako Roberta Lee Streeter v americkom štáte Mississippi. Bola prvou interpretkou country music, ktorá si sama písala pesničky.

A z každej z nich cítiť jej južanské korene. Hneď so svojou debutovou veľkou platňou Ode To Billie Joe a rovnomenným singlom trafila Bobbie do čierneho.

video //www.sme.sk/vp/8046/

Melanie, vlastným menom Melanie Safka sa narodila v New Yorku a má ukrajinsko-taliansky pôvod. Spievať so sprievodom gitary začínala v kluboch v Long Beach.

Koncom 60. rokoch v čase dospievania sa s rodičmi presťahovala Do New Jersey. A tu sa začala jej spevácka kariéra. Najväčším hitom v podaní Melanie sa stal singel Brand New Key.

video //www.sme.sk/vp/8048/

Najvýznamnejšia kanadská pesničkárka Joni Mitchell začínala svoju kariéru v polovici 60. rokov minulého storočia. Jej prvý album vyšiel v roku 1968.

V roku 1976 uviedla Joni Mitchell na gramofónový trh výrazne džezovo orientovanú veľkú platňu Hejira. Jej skladby vznikli v aute počas jej ciest po Spojených štátoch. Na realizácii tejto platne sa podieľal i legendárny džezový basgitarista Jaco Pastorius a je tu i pesnička Black Crow Flying.

video //www.sme.sk/vp/8049/

Fero Hora je pravidelná relácia TV SME. Nový diel nájdete na SME.sk každý piatok od 20.00.