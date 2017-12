Oscar po smrti?

Austrálsky herec Heath Ledger zomrel niečo pred vyše rokom, no najvyššej profesionálnej pocty sa možno dočká až teraz. V noci na pondelok stredoeurópskeho času sa budú v Los Angeles udeľovať ceny Americkej filmovej akadémie – Oscary.

21. feb 2009 o 0:00

Heath Ledger môže dostať cenu za stvárnenie Jokera vo filme Batman – Temný rytier. Ledger nie je prvým posmrtne nominovaným. Ak by však Oscara získal – a stávkové kancelárie hovoria výrazne v jeho prospech – bol by iba druhým hercom v histórii. Ak by ho nedostal, pripojil by sa k ďalším posmrtne nominovaným umelcom, ktorým akadémia ukázala chrbát – vrátane kultúrnej ikony Jamesa Deana či Rivera Phoenixa.

FOTO - REUTERS

Ledgera na Oscara ako najlepšieho herca vo vedľajšej úlohe nominovali presne v deň prvého výročia jeho smrti. Zomrel v januári 2008 po neúmyselnom predávkovaní liekmi na predpis. Podľa britskej internetovej stávkovej spoločnosti Sportingbet.com je Oscar pre Ledgera takmer istotou. Kurz má 1:200 v prospech víťazstva. Prekonať tento pomer je, ako keby Real Madrid mal prehrať s treťoligovým mužstvom. Ale história ukázala, že členovia akadémie si v tomto radiť nenechajú.

Ledgerovo stvárnenie zločinca Jokera v najnovšom filme o Batmanovi, ktorý sa dostal do kín pol roka po hercovej smrti, sa stretlo s oslavnými kritikami. „Toto je skutočný a konečný Joker, porovnanie s Jackom Nicholsonom nie je na mieste,“ chválil Ledgera magazín Total Film. „Ledger znovuobjavil Jokera,“ dodal populárny portál Hollywood.com.

Posmrtný Glóbus a BAFTA

Prvé ceny už posmrtne získal. Najprv Zlatý glóbus, ktorý je druhou najviac oslavovanou cenou Hollywoodu a nedávno aj cenu Britskej filmovej a televíznej akadémie BAFTA. Režisér filmu Christopher Nolan musel bojovať so slzami, keď Ledgerov Glóbus preberal. „Po Heathovej smrti ako by ste urobili dieru do budúcnosti filmu,“ povedal. Podobne emotívna bola aj reakcia v Londýne.

Bol to pritom práve Temný rytier, ktorý stál pri smrti známeho herca. Rola Jokera ho tak pohltila, že aj po skončení natáčania z nej mal nočné mory. „Vidím Jokera a psyhopatického, schizofrenického klauna, masového vraha s nulovou empatiou,“ povedal v roku 2007 Ledger v rozhovore pre New York Times. Magazínu Empire porozprával o tom, ako sa na úlohu svojho života pripravoval. Na celý mesiac sa izoloval v izbe jedného z londýnskych hotelov. Timesom tiež povedal o svojich problémoch so spánkom: „Minulý týždeň som spal možno dve hodiny za noc. Stále som na niečo myslel, moje telo bolo vyčerpané, no myseľ pracovala,“ zveril sa novinárke Sarah Lyallovej a priznal sa tiež k užívaniu liekov na spanie.

Skrotená hora ho vystrelila

Následky sú známe. Poobede 22. januára našli 28-ročného herca v bezvedomí v jeho byte na Manhattane. O niekoľko dní newyorský súdny lekár zverejnil výsledky pitvy a príčinu smrti: vražednú kombináciu niekoľkých liekov.

FOTO - SITA / AP

Hollywood a s ním aj celý svet smútil. Napriek relatívne krátkej hereckej kariére sa zaskvel hneď v niekoľkých filmoch: od rytiera po mladého poeta. Najväčšiu slávu, skvelé kritiky aj prvé ocenenia mu však priniesla až v roku 2005 rola homosexuálneho kovboja Ennisa del Mara vo filme Skrotená hora. Bol nominovaný na Oscara. Hoci zlatú sošku nezískal, hudobná stanica MTV ho ocenila cenou za najlepší filmový bozk. Na filmovom plátne si ho dal s Jakeom Gyllenhaalom. Režisér filmu Ang Lee ho vtedy dokonca označil za „mladého Marlona Branda“.

Iba jeden herec

Prvým a zatiaľ posledným hercom, ktorý získal cenu akadémie po smrti, bol Peter Finch za rolu moderátora televíznych správ vo filme Network. Finch zomrel v roku 1976 na následky srdcového infarktu iba dva mesiace pred slávnostným ceremoniálom. Sošku prijala jeho manželka. Aj nominácie pre hercov po smrti sú vzácnosťou. Stalo sa to iba v šiestich prípadoch.

„Fakt, že iba jeden herec vyhral Oscara z hrobu, naznačuje, že pri udeľovaní týchto cien je to takto: keď ste mŕtvy, ste mŕtvy,“ povedal agentúre AP Tom O´Neil komentátor portálu TheEnvelope.com, ktorý sa špecializuje na správy o udeľovaní šoubiznisových cien.

Zosnulí a nominovaní

Posmrtných nominácií aj v iných kategóriách už bolo sedemdesiat, celkovo zvíťazili štrnásťkrát. Tradícia in memoriam nominácií sa vlastne začala už prvými Oscarmi v roku 1929. Na cenu bol navrhnutý zosnulý Gerald C. Duffy, ktorý písal skripty a titulky pre First National Studios. Nominovaný bol za najlepšie medzititulky, známe z éry nemého filmu. O rok už bol film so zvukom a kategóriu zrušili.

Posmrtne dostal Oscara aj scenárista Sidney Howard - v roku 1940 za legendárnu snímku Odviate vetrom. Nedočkal sa ani slávnostného odovzdávania, ani premiéry filmu. Zomrel pri nehode traktora na svojej farme. V roku 1969 dostal Oscara posmrtne tvorca animovaných filmov Walt Disney.

Posledným držiteľom Oscara in memoriam bol Howard Ashman, textár piesní, ktorý zomrel vo veku 40 rokov na AIDS - dva týždne pred priamym prenosom. V roku 1991 bol nominovaný za tri piesne v disneyovke Kráska a zviera. O rok neskôr dostal ešte nomináciu za Aladina. Poslednou zosnulou nominovanou pred Ledgerom bola v roku 2007 Marit Allenová za najlepšie kostýmy vo filme La Vie En Rose.

Legendy bez ceny

Bez Oscara pritom zostali mnohé herecké legendy. Tragicky zosnulý James Dean bol nominovaný po smrti dvakrát. Najprv v roku 1955 za film Na východ od raja a o rok neskôr za snímku Giant.

Za prvý film však dostal in memoriam osobitný Zlatý glóbus. Podobne na tom bol River Phoenix, ktorý zomrel vo veku 23 rokov na predávkovanie drogami. Už ako osemnásťročný bol v roku 1989 nominovaný na Oscara za rolu vo filme Running on Empty. Oscara a ani nomináciu nedostal komik John Belushi, zosnulý vo veku 33 rokov. Na Oscaroch mal v roku 1982 odovzdávať historicky prvú cenu za vizuálne efekty – nedožil sa toho.

Posmrtne bol v roku 1967 nominovaný aj Spencer Tracy za film Hádaj, kto príde na večeru. Cenu vtedy síce nedostal, ale za života sa mu to podarilo hneď dvakrát po sebe.

Či Heath Ledger dostane Oscara po smrti, sa dozvieme v noci z nedele na pondelok. Podľa mnohých by si ju zaslúžil.