V Hollywoode vyhlásia Zlaté maliny

Deň pred odovzdávaním cien americkej Akadémie filmových umení a vied už tradične vyhlásia víťazov Zlatých malín - cien za najhoršie filmové počiny.

21. feb 2009 o 9:10 SITA

BRATISLAVA. Deň pred odovzdávaním cien americkej Akadémie filmových umení a vied už tradične vyhlásia víťazov Zlatých malín. Ceny za najhoršie filmové počiny vyhlásia už 29. raz.

Nomináciám v aktuálnom ročníku vládne komik Mike Myers. Komédia The Love Guru (2008), ktorú produkoval a sám si v nej aj zahral, získala sedem nominácií. Okrem rodeného Kanaďana, známeho z komédií Austin Powers: Špión, ktorý ma pretiahol (1999) alebo Austin Powers v Zlatom úde (2002), sa medzi nominovaných trikrát dostala aj Paris Hilton. Nominácie v kategóriách Najhorší ženský herecký výkon a Najhorší filmový pár si vyslúžila komédiou The Hottie and the Nottie (2008) a v kategórii Najhorší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe je nominovaná za hororový muzikál Repo: Genetická opera! (2008).

Najhorším filmom roka sa môžu stať: Disaster Movie a Meet The Spartans, Udalosť, The Hottie and The Nottie, Schwerter des Königs - Dungeon Siege a The Love Guru. Po prvý raz sa organizátori rozhodli nominovať "dvojicu filmov" - Disaster Movie a Meet The Spartans, za ktorými stojí rovnaká dvojica režisérov a scenáristov - Jason Friedberg a Aaron Seltzer.

Nominovaní sú aj v kategórii Najhoršia réžia a Najhorší scenár. Výroba filmu Schwerter des Königs - Dungeon Siege nemeckého režiséra Uweho Bolla stála 60 miliónov dolárov, no jeho tržby v kinách dosiahli necelých päť miliónov. Snímka má spolu päť nominácií na Zlaté maliny. Okrem hlavnej ceny večera, je nominovaná aj v kategóriách Najhorší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe (Leelee Sobieski), Najhorší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe (Burt Reynolds), Najhorší scenár (Doug Taylor) a Najhoršia réžia (Uwe Boll). Boll, ktorý získal nomináciu aj v kategórii Najhorší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe (Postal) a Najhorší filmový pár (Uwe Boll a akýkoľvek herec, kameraman alebo scenárista), si zároveň vyslúžil malinu za najhoršiu filmovú kariéru. V histórii udeľovania Zlatých malín túto cenu vyhlásili len štyri razy - naposledy v roku 1987.

Medzi nominovaných sa dostal aj niekoľkonásobný držiteľ Zlatej maliny Eddie Murphy. Šancu získať malinu má aj oscarový herec a režisér Al Pacino za kriminálnu drámu 88 minút (2007) a mysteriózny film Righteous Kill (2008) alebo "spievajúci" Pierce Brosnan za účinkovanie v muzikáli Mamma Mia! (2008).

Malina, alebo Tinsel Town's tackiest Trophy, je lacná ručne vyrezávaná malina veľkosti golfovej loptičky nasprejovaná zlatou farbou, ktorá stojí na filmovom kotúči. Jej trhová hodnota je asi 4,89 amerických dolárov. Maliny vznikli v roku 1980 a tradične ich budú odovzdávať 24 hodín pred Oscarmi v hollywoodskom Barnsdall Gallery Theatre.

Bližšie informácie prináša oficiálna stránka www.razzies.com.