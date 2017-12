Najhorším filmom roka je The Love Guru

22. feb 2009 o 9:09 SITA

BRATISLAVA. Titul Najhorší film roka získala v 29. ročníku udeľovania Zlatých malín komédia The Love Guru (2008). Snímke udelili aj ďalšie dve maliny - za scenár (Mike Myers a Graham Gordy) a Najhorší mužský herecký výkon (Mike Myers).

The Love Guru Trailer:

Dve ceny získala komédia The Hottie and the Nottie (2008) - obe vďaka Paris Hilton, ktorá premenila všetky tri svoje nominácie. Maliny za Najhorší ženský herecký výkon a Najhorší filmový pár (spolu s hereckými kolegami Christine Lakin a Joelom Davidom Moorom) si vyslúžila komédiou The Hottie and the Nottie a v kategórii Najhorší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe ju „ocenili“ za hororový muzikál Repo: Genetická opera! (2008). Paris tak vyrovnala minuloročný hetrik Eddieho Murphyho.

The Hottie and the Nottie Trailer:

Nemecký režisér Uwe Boll, ktorému udelili Zlatú malinu za najhoršiu filmovú kariéru, zvíťazil aj v kategórii Najhoršia réžia (Tunnel Rats, Schwerter des Königs - Dungeon Siege a Postal). Malinu za Najhorší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe udelili "spievajúcemu" Pierceovi Brosnanovi za účinkovanie v muzikáli Mamma Mia! (2008). V kategórii Najhorší prequel, remake, rip-off alebo sequel získal Zlatú malinu Indiana Jones a Kráľovstvo krištáľovej lebky.

Malina, alebo Tinsel Town's tackiest Trophy, je lacná ručne vyrezávaná malina veľkosti golfovej loptičky nasprejovaná zlatou farbou, ktorá stojí na filmovom kotúči. Jej trhová hodnota je asi 4,89 amerických dolárov. Maliny vznikli v roku 1980. Víťazov vyhlásili v hollywoodskom Barnsdall Gallery Theatre, tradične 24 hodín pred Oscarmi.