Víkend je nabitý filmovými cenami

Pred Oscarmi sa ešte rozdávali Zlaté maliny za najhoršie filmy a odmeňovala sa aj kreativita.

22. feb 2009 o 17:10 Anetta Kubalová

Čakanie na galavečer prestížnych filmových cien si diváci krátia prechádzaním sa po koberci. Organizátori sa naopak snažili zakryť finančnú krízu a navrátiť Oscarom starý lesk.



LOS ANGELES. Stovky turistov s fotoaparátmi, televízni technici naťahujúci káble, osvetľovači nastavujúci svetlá a jedna zablúdená slečna, ktorá vo večerných šatách a so žltou igelitkou núkala turistom, nech si ju vyfotia.

Červený koberec a zlaté sochy stáli v Kodak Theatre dávno predtým, než tadiaľ prejdú tie najslávnejšie tváre svetových kín. Po koberci sa mohol pred nedeľným večerom prejsť, kto chcel, so sochami sa fotili jednotlivci i celé skupiny. Symboly oscarovej noci však do poslednej chvíle prekrýva igelit a hlavný vchod do divadla strážia dobre naladení, ale nekompromisní ochrankári. Za rampu sa dostanú iba organizátori a 1500 akreditovaných novinárov.

Divadlo potom uzatvoria tak, že hviezdy večera môžete vidieť iba s pozvánkou na slávnostný ceremoniál, niektorú z after party, alebo v priamom prenose v televízii.

Čo s krízou?

Tento rok sa dramaturgovia večera snažili zastaviť odlev divákov a pritiahnuť k sledovaniu filmových ocenení čo najviac ľudí. Po posledných rokoch oscarového úpadku siahli po príťažlivom moderátorovi z Austrálie, prekvapeniach a lesku niekdajších hollywoodskych večerov.

Moderátor večera Hugh Jackman pred Oscarmi pre televíziu ABC priznal, že má trému, humor ho však neopustil a sám sa na najdôležitejšie odovzdávanie filmových cien tešil: „Znervózňovať ma bude fakt, že tam bude sedieť Jack Nicholson. Ale nikdy som sa ešte nestretol s Bradom Pittom, ako ani s Angelinou Jolie. A tú by som teda rád stretol, čo by som nemal hovoriť, pretože ma moja manželka zabije," vtipkoval trinásť rokov šťastne ženatý herec.

Tohtoročné Oscary poznačila kríza, a to nielen tá ekonomická (oslavy po odovzdávaní cien škrtali rozpočty až o 75 percent). Niekoľko hviezd vrátane 18-­ročnej Keishy Castle-Hughes, prišlo na odovzdávanie cien namiesto limuzíny na ekologickejšom hybride.

Keisha to odôvodnila tým, že je „síce ešte primladá na to, aby šoférovala, ale pristará na to, aby vedela, že životné prostredie je v ohrození".

Kto dostal Zlaté maliny

Večer pred odovzdávaním cien tým najlepším boli známe mená tých najhorších. Nelichotivé ocenenie Zlatá malina si vyslúžil napríklad bývalý agent James Bond. Jeho predstaviteľ Pierce Brosnan získal Malinu za svoj spev v Mamma Mia!

Hneď tri ceny získala Paris Hilton a dobehla tak Eddieho Murphyho z minulých ročníkov. Najhorší film bol Guru lásky a najhorší herec stvárniteľ jeho hlavnej postavy Mike Myers. Zlatú malinu však získal aj divácky úspešný Indiana Jones a kráľovstvo krištáľovej lebky v kategórii za najhorší remake alebo diel.

Zlaté maliny na rozdiel od Oscarov neudeľuje porota, ale samotní diváci, ktorí si platia poplatok a patria do Nadácie Zlatá malina.

Bez dohody s hercami

Popritom sa diali aj iné dôležité veci. Americká herecká asociácia v sobotu odmietla „poslednú, najlepšiu a finálnu verziu" nového kontraktu s Alianciou filmových a televíznych producentov. Ako píše agentúra SITA/AFP, až 73 percent vedúcich členov hlasovalo proti návrhu.

Hereckej asociácii sa nepáčilo, že producenti chcú novú zmluvu podpísať na tri roky, namiesto pôvodných 24 mesiacov. Predstavitelia aliancie vyhlásili, že lepší kontrakt hercom pre ekonomickú krízu ponúknuť jednoducho nemôžu.

Rokovania tak od júna 2008 stále zostávajú na mŕtvom bode.