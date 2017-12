Pes, ktorý brechal na Oscara, nehryzie

Blesk je šťastnou zmesou tradične moralizujúcej disneyovskej zábavy so sviežosťou, nápaditosťou a hravosťou Pixaru.

23. feb 2009 o 0:00 Miloš Ščepka

Celovečerné animované filmy Walta Disneyho vznikali podľa jednoduchého konceptu: slávne príbehy, prerozprávané s ohľadom na morálku a tradičné hodnoty. Úspech vydržal dlho. Ešte Leví kráľ (1994) bol triumfom. V novom tisícročí však snímky Atlantída, Planéta pokladov a Bláznivá farma nepriniesli predpokladaný úspech. Najmä v porovnaní s digitálne animovanými dielami štúdií Pixar Toy Story, Život chrobáka, Monsters, a. s., či Hľadá sa Nemo.

Vysvitlo, že ani zmena technológie nezaručí úspech. Digitálne Udatné kuriatko a Tajomstvo Robinsonovcov si síce našli divákov, za tvorbou Pixaru však zaostali po všetkých stránkach.

Keď sa v roku 2006 spoločnosť Walta Disneyho rozhodla Pixar kúpiť, dopadlo to čudne. Šéfovi Pixaru, ktorým je zakladateľ firmy Apple Steve Jobs, zaplatili akciami, ale i miestom vo vedení. Dnes je najväčším akcionárom a členom rady riaditeľov. Do rôznych dôležitých funkcií sa dostal i John Lasseter, tvorca prvých slávnych pixaroviek. Kto koho vlastne kúpil? Našťastie, odpoveď, komu to celé prospieva, je zrejmá - divákom!

Dokázal to najnovší film Blesk. Digitálne animovaný, no nie z Pixaru, ale z Walt Disney Animation Studios. Režiséri Chris Williams a Byron Howard pracovali na Pocahontas, Mulan, Lilo a Stitch aj Medvedí bratia, zato výkonným producentom bol Lasseter. A tak je Blesk šťastnou zmesou tradičnej moralizujúcej disneyovskej zábavy so sviežosťou, nápaditosťou a radostnou hravosťou Pixaru.

Mieša motívy príbehov o veľkých návratoch zatúlaných zvieratiek s prvkami známymi skôr zo snímok, zosmiešňujúcich manipulatívnu moc médií. Psík Blesk je hviezdou akčného televízneho seriálu, ale netuší o tom. Tvorcovia ho udržiavajú v domnení, že všetko je naozaj, aby zvýšili presvedčivosť jeho výkonov. Pravdu začne zisťovať, až keď sa ocitne v skutočnom svete - a na druhom konci USA.

Akčné „seriálové" scény sú priam ukážkou zladenia obrazu, strihu a hudby. Drsnosťou i svojráznym absurdným humorom, sarkazmom a iróniou akoby film chcel osloviť najmä vyspelejšie publikum. Fanúšikov poteší tradičnými skrytými odkazmi. Hoci posolstvo je univerzálne, samotný príbeh je lineárny, v druhej polovici občas skĺzne až k nude. Možno preto, že z filmu vyradili dôležitú tragickú scénu v Las Vegas.

Ako si v nedeľu Blesk pri udeľovaní Oscarov poradí s konkurenciou v podobe snímok Kung Fu Panda, a najmä Wall-E, je otázne.