Zomrel spisovateľ Christopher Nolan

23. feb 2009 o 11:49 SITA

BRATISLAVA. Írsky poet a autor románov Christopher Nolan, ktorý celý život bojoval so zákernou mozgovou obrnou, zomrel v piatok vo veku 43 rokov.

Podľa informácii jeho rodiny sa zadusil kúskom jedla v dublinskej Beaumont Hospital. Nemocnica potvrdila jeho úmrtie v sobotu. "Christopher Nolan bol talentovaný spisovateľ, ktorý dosiahol zaslúžený úspech," uviedla na jeho adresu írska prezidentka Mary McAleese. Nolanovmu mozgu chýbalo pri narodení dostatočné množstvo kyslíka následkom čoho nebol schopný naučiť sa rozprávať a nedokázal ani ovládať svoje končatiny. S okolím komunikoval iba prostredníctvom hlavy.

Po rodinnej návšteve jaskyne, ktorú Nolan na svoj vek (11 rokov) opísal nezvyčajne zaujímavými básnickými výrazmi, v ňom jeho rodičia po prvý raz spozorovali literárny talent. Rodák z Mullingaru začal písať pomocou unikátneho "pera", ktoré mal pripevnené na čele.

Jeho prvá zbierka básní s názvom Dam-burst of Dreams vyšla, keď mal iba 15 rokov. V roku 1988 získal cenu Whitbread Book of the Year za autobiografickú knihu Under the Eye of the Clock