Hollywood ovládla India

LOS ANGELES. Nedeľný večer Oscarov sa niesol v indickom duchu. Osem z desiatich nominácií premenil na zlaté sošky Milionár z chatrče režiséra Dannyho Boyla vrátane ceny za najlepší film.

Minulý rok sledovalo odovzdávanie Oscarov najmenej divákov v histórii. Tentoraz organizátori sľubovali zábavu. A priamy prenos bol skutočne iný. Moderátor Hugh Jackman bol vtipný, predstavovanie nominovaných nápadité.

Kate Winsletovú ocenili za hlavnú postavu vo filme o žene obvinenej z nacistických zločinov. Pri preberaní ceny ďakovala okrem iných i rodičom, ktorých však v sále nemohla nájsť:

„Oci, zapískaj, nech vás vidím,“ po týchto slovách sa z jedného rohu skutočne ozvalo zapískanie. Winslet, ktorá v kategórii o najlepšiu herečku porazila Meryl Streepovú, bola v minulosti už niekoľkokrát nominovaná na Oscara, cenu však prvýkrát získala až tento rok.

„Ako to len robil, že počas celej kariéry hral tak dobre heterosexuálov?,“ ocenil Seana Penna vo filme Milk Robert De Niro. Penn získal Oscara za stvárnenie Harveyho Milka, ktorý priznal, že je homosexuál a neskôr sa pre to stal obeťou atentátu.

Vy komunistickí buzerantskí bastardi. Nečakal som to a chcem, aby bolo jasné, že viem, aké bolo ťažké oceniť ma, ale som tým skutočne poctený.

„Už tu niekto niekedy odpadol?“ opýtala sa v ďakovnej reči Penelope Cruz, ktorá získala cenu za vedľajšiu úlohu vo filme Vicky Cristina Barcelona Woodyho Allena.

Najdojímavejšie okamihy nastali, keď cenu prišli na pódium prevziať príbuzní Heatha Ledgera, ktorý získal cenu za stvárnenie Jokera vo filme Temný rytier. Ledgerova cena, ktorý minulý rok zomrel skombinovaní nesprávnych liekov, bude patriť jeho 3­ročnej dcére Matilde.

Ceny za najlepší film, adaptovaný scenár, kameru, réžiu, zvuk, hudbu, pieseň a strih získal Milionár z chatrče – film o chudobnom chlapcovi, peniazoch a stratenej láske „Veľká vďaka všetkým, prevýšili ste i tohto chlapíka,“ uviedol režisér Danny Boyle.

O Indii však oveľa viac než tento film vypovedá iná snímka ocenená akadémiou. Usmej sa Pinki, ktorá dostala cenu za krátky dokumentárny film, hovorí o dievčatku z chudobnej dediny, ktoré pre rázštep pery nemá priateľov a jej rodičia peniaze na operáciu.

Dobročinná organizácia, ktorá miestnych lekárov učí podobné defekty operovať, vyberie práve toto dievčatko, aby mu navždy zmenila život. Pinki prišla na odovzdávanie Oscarov až z Indie. Jej otec tvrdí, že práve úsmev jeho dcéry je tým najväčším víťazstvom.

Indovia jasajú ako vo filme

V Los Angeles si herci pozvaní z bombajských slumov užívali pohodlie hotela s piatimi hviezdičkami.



BRATISLAVA. Je to žánrový kolotoč, ale pritom stále rozprávka. O peniazoch hovorí v čase, keď svet nezaujíma nič iné. A uprostred ekonomickej krízy je plný nádeje. Tak tromfy filmu Milionár z chatrče opísal britský denník Guardian. Vtedy ešte nebolo jasné, koľko zlatých sošiek tento oscarový kombajn zožne.

Túžba po lepšom živote

Jeho hrdinom je chudobný chlapec z bombajského slumu. Vzdelanie mu chýba, v televíznej vedomostnej súťaži však vyhrá 20 miliónov rupií. A popri tom získa svoju vyvolenú. Hollywood podobné príbehy zbožňuje – tak ako dojímavé osudy ľudí, ktorí sa na nakrúcaní podieľali. Tentoraz to boli herci z ozajstných štvrtí bedárov v Bombaji. Dav Indov na pódiu si akadémia nenechala ujsť.

Natlačení na ulici okolo malej obrazovky - tak držia chudobní Indovia hlavnému hrdinovi palce vo filme. Tak ako oni pochádza zo slumu a stelesňuje ich túžbu po lepšom živote.

V nedeľu večer sa z hrdinov filmového plátna stali hrdinovia z mäsa a kostí. Komparz snímky zasa pripomínali dychtiví príbuzní a fanúšikovia v ich rodnej krajine. Bola medzi nimi aj rodina osemročnej Rubiny Alíovej. Príbuzní Indky, ktorá hrá vo filme malú Latiku, sa tiesnia v chatrči bez tečúcej vody.

V Los Angeles si však herci pozvaní zo slumov užívali hotel s piatimi hviezdičkami. Spolu s letenkou do Los Angeles im ho zaplatili producenti. Azda aj preto, aby konečne vyvrátili pochybnosti médií o tom, či herci za svoje úlohy dostali zaplatené.

Radosť z úspechu filmu neskrývajú politické špičky viacerých krajín. „Vďaka tvorcom filmu zakúšam pocit hrdosti,“ vyhlásil indický premiér Manmóhan Singh. „Minulý večer bol veľkým večerom pre Britániu,“ poponáhľal sa aj britský ministerský predseda Gordon Brown. Ten úspech pripísal britskému filmovému priemyslu.

Skeptici zo slumov

S optimizmom politikov a príbuzných hercov sa nestotožňujú všetci obyvatelia slumov, kde film vznikal. „V Dharáví sa nič nezmenilo a počas môjho života sa ani nič nezmení. Naši politici neurobili za 60 rokov nič, tak čo by mohli dokázať filmári,“ povedal pre agentúru ČTK Prašant Dighe.

Nechýbalo veľa a bolo by o senzáciu menej. Najprv od projektu ustúpila spoločnosť Warner Independent Picture. S uvádzaním Milionára z chatrče do amerických kín váhal aj jej nástupca, štúdio Fox Searchlight Pictures. „Dej sa odohráva v exotickej krajine, vo filme sú titulky a končí sa hromadným tancom. Pre Fox to musela byť záhada,“ hovoril pre TASR o pochybnostiach scenárista filmu Simon Beaufoy.

Oscary za remeslo

Milionár z chatrče potvrdil trend posledných rokov: nákladný rozpočet Oscary nezaručí. Film stál iba 15 miliónov dolárov. Ním porazený oscarový rival Podivuhodný prípad Benjamina Buttona potreboval desaťkrát viac.

Exotika, romantika, dojímavý príbeh, happyend. A napokon sociálna kritika, ktorá sa v indických filmoch príliš nenosí. Tie totiž väčšinou zobrazujú postavy zo stredných vrstiev.

Za úspechom Milionára z chatrče sú viac okolnosti vzniku než vality filmu, tvrdia niektorí kritici. To, že získal zlaté sošky za remeselné kategórie, akými sú strih či kamera, však naznačuje opak

Miloš Krekovič