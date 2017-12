Legendárne piesne za lepší svet. Pre deti, obete vojny

25. feb 2009 o 10:00 Peter Bálik

Staré piesne môžu urobiť svet lepším. Preto mladí hudobníci oprášili hity svojich idolov. Výsledkom je charitatívna kompilácia War Child Heroes.

BRATISLAVA. Hudba nemôže zmeniť tento svet, ale určite ho môže urobiť lepším. Ak si kúpite najnovšiu kompiláciu humanitnej organizácie War Child (stará sa o deti vo vojnových konfliktoch), podporíte dobrú vec. Okrem toho sa dostanete aj k zaujímavej hudbe!

Organizácia spolupracuje s hudobníkmi od roku 1995, keď vydala kompiláciu Help!. Úspech výberovky s rôznymi raritnými nahrávkami bol enormný - zarobené libry (viac ako 1, 25 milióna libier) skončili na konte War Child.

Organizácia neskôr vydala výberovky 1Love (2002) a Help!: A Day In The Life (2005), ktoré však nezaznamenali až taký úspech ako prvotina.

Najnovšia kompilácia War Childs Heroes môže byť však úspešnejšia. Jej tvorcovia sa rozhodli osloviť legendy svetovej popmusic, aby si vybrali mladých umelcov, ktorí sa im páčia, a ponúkli im svoju starú pesničku na coververziu.

Malé zázraky

Medzi 15 vybranými skladbami sa stalo pár malých zázrakov. Napríklad írski U2 sa zamilovali do britskej alternatívnej skupiny Elbow. Kapela, ktorá získala ocenenia za posledný album The Seldom Seen Kid, nahrala pieseň Runnig To Stand Still. Skladba o drogách na predmestí Dublinu vyšla pôvodne na albume The Joshua Tree, ale Elbow ju nahrali tak skvele, že si ju takmer privlastnili.

Najväčším prekvapením je duet gitaristu Micka Jonesa z The Clash a mladej hviezdičky Lily Allen. Naspievali starý song Straight To Hell od punkovej legendy. Pomalá pieseň znela so spevákom Joey Strummerom ako drsná obžaloba imperializmu, ale v podaní Allenovej získala obdivuhodnú ľahkosť - speváčka so svojím anjelským hlasom pripomína dieťa.

Ľudia z War Child zapojili do projektu aj Boba Dylana, ktorý na podobné projekty kývne iba občas. Vybral si experimentátora Becka a ponúkol mu bluesrockovú skladbu Leopard-Skin Pill-Box Hat. Dylan Beckove pesničky hral už vo svojej rozhlasovej relácii Theme Time Radio Hour a dokonca sa ním nechal ovplyvniť pri nahrávaní comebackového albumu Time Out Of Mind. Beck sa zhostil songu z albumu Blonde on Blonde klasickým excentrickým spôsobom. V jeho podaní znie ako brutálny elektrofolk.

Stáť na pleciach obrov

Výberovka zároveň ukazuje, že mladí hudobníci vyrástli na platniach svojich rodičov.

Patti Smith o sebe vraví, že je strážkyňou dejín rokenrolu a Noel Gallager na albume Oasis Standing On The Shoulder of Giants odkazuje, že jeho hudba „stojí na pleciach obrov".

Ak si vypočujeme Call Me od Franz Ferdinand, ktorí prerobili starý hit novovlnných Blondie, zistíme, odkiaľ majú títo Škóti záľubu v tanečných skladbách. Keď postpunkoví americkí The Hold Steady spievajú Springsteenovu Atlantic City, cítiť, že majú Bossove piesne v krvi.

Platí to aj pre Peaches a jej miláčika Iggyho Popa (Search and Destroy) alebo gitarových Yeah Yeah Yeahs, ktorí nahrali punkovú hymnu od Ramones Sheena Is A Punk Rocker. Bez legendárnych Newyorčanov by nezávislá gitarová scéna vyzerala dnes úplne inak.

Napriek skvelej hudbe je posolstvo War Child Heroes kruté. Až 66 percent obetí vojenských konfliktov vraj tvoria deti. Hrozivé číslo. Teraz máme šancu ho o niečo znížiť.