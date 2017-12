Čo bude na Pohode? Briti a Škandinávci

Hoci do júla zostáva ešte dosť času, náš najväčší festival intenzívne plní svoj web novinkami.

25. feb 2009 o 0:00 Oliver Rehák

BRATISLAVA. Aká bude Pohoda 2009? Podľa potvrdených umelcov, ktorých mená v týchto dňoch náš najväčší hudobný festival zverejňuje, žánrovo tradične pestrá, ale tentoraz zatiaľ hlavne britsko-škandinávska. V zozname totiž pribudli Klaxons, Tunng, Hurra Torpedo a Lay Low.

Záležitosť jednej sezóny alebo naozaj kapela, ktorá hýbe scénou? Na tom sa nevedia zhodnúť ľudia, ktorí poznajú britských Klaxons. Štvorica označovaná nálepkami indie-rock a nu-rave existuje od roku 2005. Jej debut s názvom Myths of the Near Future vzbudil slušný ohlas - kapela získala prestížnu Mercury Music Prize a veľký priestor jej venoval magazín New Musical Express. Na leto ohlásila dlhoočakávaný druhý album, o ktorom tvrdí, že prinesie „závratné melódie a zúrivú energiu". Tak uvidíme.

Iný obraz, či presnejšie iný zvuk súčasnej londýnskej pesničkovej scény ponúkne zoskupenie Tunng. To svoju hudbu skladá z kombinácie folku, elektroniky a rôznych nástrojov-nenástrojov (medzi nimi sú napríklad aj morské lastúry).

Jedna členka kapely je sestrou elektronického šoumena Maxa Tundru, ktorý už niekoľkokrát hral aj na Slovensku, ale Tunng oveľa viac ľudí pozná predovšetkým vďaka výberovke venovanej Jeffovi Buckleymu, ktorá vyšla v roku 2005. Ich skladba No Man Can Find The War je totiž jednou z najvydarenejších coververzií tohto albumu.

Netradičné inštrumenty využíva aj Hurra Torpedo. Už názov napovedá, že táto nórska trojica neberie všetko smrteľne vážne, čo potvrdzuje aj ich pódiový imidž. Modré teplákové súpravy na sebe, v rukách gitary, bicie a okolo niekoľko domácich spotrebičov. Je to však stále hudba a zábava, nie introvertné experimentovanie.

„Prvým potvrdeným umelcom z hudobne fascinujúceho Islandu je milá pesničkárka s podmanivým hlasom Lay Low," píše sa na webovej stránke festivalu Pohoda. K tomu stačí už len dodať, že šéfa Pohody sme stretli na jej viedenskom koncerte, kde Lay Low predskakovala ešte osobitejšej a ešte známejšej pesničkárke Emiliane Torrini. Michal Kaščák nám tvrdil, že záujem má o obe islandské spievajúce devy.