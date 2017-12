Arnold Schwarzenegger si vo filme zahrá sám seba

25. feb 2009 o 9:39 SITA

BRATISLAVA. Guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger si zahrá sám seba vo filme, ktorý bude režírovať Sylvester Stallone. Nakrúcanie snímky The Expendables sa začne 28. marca v Brazílii a neskôr sa na dva mesiace premiestni do New Orleans. Stalloneova hovorkyňa Sheryl Main uviedla, že guvernér nakrúti svoje zábery v Los Angeles a stvárni sám seba - kalifornského guvernéra.

Vo filme o skupine najatých vojakov, ktorých úlohou je zvrhnúť juhoamerického diktátora, si zahrajú aj Jet Li, Dolph Lundgren, Eric Roberts, Mickey Rourke a Forest Whitaker. V snímke sa objaví aj Stallone, ktorý je tiež autorom scenára.