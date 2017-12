Ako byť milionárom a nezostať cynikom

V kine je oscarový víťaz. Otázka za milión by mala znieť: Prečo sa práve tento film tak páči?

26. feb 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová

Jamal sa narodil v chatrči, ale vďaka náhode sa dostal do televíznej súťaži Milionár.(Zdroj: OUTNOW.CH)

Tento príbeh je o mladom milionárovi zo slumu. Je to príbeh o hmotnej chudobe a duševnom bohatstve. Je z krutého prostredia, ale nebolí. Super, nie?



Byť v indickom kine na indickom filme, to môže pripomínať, rozprávku. Pretože v indickom kine na indickom filme možno spozorovať, že ešte stále sú ľudia, čo dokážu, chcú alebo musia veriť v šťastné konce.

Indovia zvyknú vrelo zatlieskať, keď sa na plátne zjaví ich obľúbený herec a veselo zahvízdajú pri každej scéne, keď sa mu podarí zvíťaziť nad nepriateľom. Mnohí z nich považujú za celkom prirodzené, že dobro nad zlom zvíťazí a nemajú cynické poznámky, hoci ich vlastný život vyzerá presne naopak.

Bollywoodske štúdiá im takých filmov ročne vyrobia stovky. Žiadne svetové festivaly ich neocenia, Európania sa nad nimi uškŕňajú, každému je akosi jasné, že je to len milá, neškodná komercia.

S filmom Milionár z chatrče je to inak. Dostal Zlaté glóbusy, britskú cenu Bafta a teraz aj osem Oscarov. Za to, ako rozpráva príbeh o chlapcovi zo slumu, ktorý ani napriek mimoriadnej chudobe, tvrdému osudu a skorumpovanej polícii nezatrpkol. A svojím neisto-sebavedomým vystupovaním v televíznej súťaži Milionár opantal celú krajinu.

Život zvnútra

Samozrejme, režisér Danny Boyle film nakrútil inteligentnejšie a oveľa kreatívnejšie, ako zvyknú byť nakrútené tradičné indické hity. Ten rozdiel je zrejmý napríklad hneď na začiatku, keď si mladý Jamel sadá do milionárskeho kresla. V tej scéne nie je žiadne televízne klišé, naopak, vidieť v nej život zvnútra. A potom, to svet asi oceňuje najviac, v tomto filme sa dá vidieť aj život v slume. Špina, chudoba, násilie, krehké detské sny a sklamania.

Naozaj, vyzerá to veľmi dôveryhodne a úprimne. Asi tak prvých dvadsať minút. Po nich sa už formálna nápaditosť, premyslené rozkladanie a skladanie scén navrstvujú akosi priveľmi - a hĺbka sa v nich nebezpečne stráca. Tiež akosi priveľmi. Hra s napätím vystriedala pohľad na to, čo by mohlo byť nepríjemné, čo by mohlo bolieť.

Skákať z jednej súťažnej otázky na druhú

No a tam už je to jasné, tam sa už končí akákoľvek výnimočnosť Milionára z chatrče, ak ju tam niekto niekedy videl. Lebo to sa už začína poriadny Bollywood, jeho rozprávka.

V nej prichádza toľko šťastných náhod, že to Danny Boyle ani nemôže myslieť vážne. Jamel môže skákať z jednej otázky na druhú, lebo mu každá pripomenie čosi z minulosti a on si vybaví presne ten detail, ktorý v sebe skrýva správnu odpoveď. Napriek tomu, že normálne by sa obyvateľ slumu k takým skúsenostiam a informáciám nikdy nemal šancu dostať.

Vzdať sa nezmyslov

Tieto triky sú, bohužiaľ, spravené veľmi šikovne. Vo filme je toľko realistických záberov a postrehov, že len veľmi ťažko zbadať, kedy sa do nich vpletie nejaký nezmysel. A človeku sa toho nezmyslu vlastne ani nechce vzdať, veď ani on nechce byť taký cynik.

Emócie do Indie patria, aj k filmu o nej, hoci sú prehnané. Takže ani Boyle nie je mimo, keď si nimi pomohol. Lenže už aj v Indii vznikli dojímavé filmy s tragickejším a realistickejším koncom. To, samozrejme, neznamená, že ak má byť film dobrý, musí mať tragický koniec. Ale mal by ho mať, ak k nemu spočiatku logicky smeroval a ak nechce poprieť všetko, o čo sa pokúšal.

Čo to teda pre Milionára z chatrče znamená? Nič. Len to, že je priemerný. A to má byť také skvelé?